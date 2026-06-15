La pressió dels partits independentistes sobre el govern de Pedro Sánchez continua augmentant després de les darreres informacions vinculades als presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE: tant Junts com ERC han reclamat aquest dilluns explicacions públiques al president espanyol. Els juntaires han tornat a defensar un avançament electoral davant una legislatura que consideren esgotada, mentre que els republicans, menys contundents respecte a la continuïtat de la legislatura, han centrat les seves crítiques en la necessitat de transparència i rendició de comptes.
Junts considera que la legislatura “ja no dona més de si”
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha advertit que la situació política a Madrid és cada vegada més complicada per als socialistes i ha assegurat que les informacions sobre les joies localitzades en un registre relacionat amb l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero projecten una imatge d’un PSOE “més acorralat”. Segons Rius, aquest episodi representa una “sentència moral” per a una esquerra que, a parer seu, “predica uns valors però n’aplica uns altres”. Des de Junts consideren que la legislatura estatal “ja no dona més de si” i sostenen que l’única sortida política passa per la convocatòria d’eleccions generals. Rius ha afirmat que l’executiu de Sánchez està impulsant mesures “a la desesperada” per intentar tapar l’impacte de les investigacions judicials que afecten l’entorn socialista.
Els juntaires també han aprofitat per incrementar la pressió sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa. Rius ha criticat que el PSC es negui a promoure una compareixença parlamentària per abordar les informacions sobre la presumpta corrupció al PSOE i ha advertit que aquesta actitud només contribueix a alimentar les sospites. Segons Junts, ERC i els Comuns estan actuant com un mur de contenció per evitar que Illa hagi de donar explicacions al Parlament. “No es pot defensar la innocència dels socialistes el cap de setmana i amagar-se entre setmana”, ha resumit el dirigent juntaire.
ERC reclama explicacions a Sánchez
Per la seva banda, ERC també ha carregat contra la falta de respostes del president del govern espanyol. La secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha qualificat d’“inadmissible” que Sánchez encara no hagi comparegut per donar explicacions sobre les darreres informacions aparegudes.“Menys joies i més explicacions”, ha afirmat Alamany, en una referència directa a la polèmica sobre Zapatero. La dirigent republicana ha remarcat que l’expresident espanyol “no era un noi que passava per allà”, sinó una figura política rellevant i un dels principals avaladors de Pedro Sánchez.