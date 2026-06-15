La presión de los partidos independentistas sobre el gobierno de Pedro Sánchez continúa aumentando tras las últimas informaciones vinculadas a los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE: tanto Junts como ERC han reclamado este lunes explicaciones públicas al presidente español. Los de Junts han vuelto a defender un adelanto electoral ante una legislatura que consideran agotada, mientras que los republicanos, menos contundentes respecto a la continuidad de la legislatura, han centrado sus críticas en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany / ACN

Junts considera que la legislatura «ya no da más de sí»

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido que la situación política en Madrid es cada vez más complicada para los socialistas y ha asegurado que las informaciones sobre las joyas localizadas en un registro relacionado con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero proyectan una imagen de un PSOE “más acorralado”. Según Rius, este episodio representa una “sentencia moral” para una izquierda que, a su parecer, “predica unos valores pero aplica otros”. Desde Junts consideran que la legislatura estatal “ya no da más de sí” y sostienen que la única salida política pasa por la convocatoria de elecciones generales. Rius ha afirmado que el ejecutivo de Sánchez está impulsando medidas “a la desesperada” para intentar tapar el impacto de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

Los de Junts también han aprovechado para incrementar la presión sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Rius ha criticado que el PSC se niegue a promover una comparecencia parlamentaria para abordar las informaciones sobre la presunta corrupción en el PSOE y ha advertido que esta actitud solo contribuye a alimentar las sospechas. Según Junts, ERC y los Comunes están actuando como un muro de contención para evitar que Illa tenga que dar explicaciones en el Parlamento. “No se puede defender la inocencia de los socialistas el fin de semana y esconderse entre semana”, ha resumido el dirigente de Junts.

ERC reclama explicaciones a Sánchez

Por su parte, ERC también ha cargado contra la falta de respuestas del presidente del gobierno español. La secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha calificado de “inadmisible” que Sánchez aún no haya comparecido para dar explicaciones sobre las últimas informaciones aparecidas.“Menos joyas y más explicaciones”, ha afirmado Alamany, en una referencia directa a la polémica sobre Zapatero. La dirigente republicana ha remarcado que el expresidente español “no era un chico que pasaba por ahí”, sino una figura política relevante y uno de los principales avaladores de Pedro Sánchez.