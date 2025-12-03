L’acostament de Pedro Sánchez a Junts per salvar la legislatura espanyola ha passat desapercebuda a la dreta mediàtica de Madrid, que prefereix collar el president espanyol per la resta de crisis que afecten el seu entorn. Dels grans diaris madrilenys, només El País recull el gest de Sánchez a la seva portada en paper. El Mundo prefereix centrar-se en les denúncies per assetjament sexual d’un dels homes de confiança del líder socialista; La Razón entrevista el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i recull els malabarismes de la Moncloa pel cas d’assetjament; i l’ABC destaca els canvis que el Ministeri de l’Interior ha fet a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil rellevant tres comandaments clau en les investigacions de corrupció de José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
Les edicions digitals segueixen la mateixa línia que les edicions en paper. El diari El Mundo obre la seva web amb el fragment de l’entrevista de Sánchez al Cafè d’Idees en què parla d’Ábalos, a qui titlla com el “gran desconegut” i dona més espai a les denúncies d’assetjament sexual a la Moncloa. El gest amb Junts queda en un raconet de la portada i ni tan sols li dediquen una editorial completa, sinó un fragment d’una de temàtica més genèrica sobre la manca de rumb del seu govern. Per la seva banda, La Razón obre amb els moviments de la Moncloa per desactivar el cas d’assetjament sexual d’un dels col·laboradors de Sánchez, però sí que dona més volada a la reacció de desconfiança de Junts a l’anunci del president espanyol. L’ABC ni tan sols recull la informació en el bloc principal de la seva portada web i fins i tot OK Diario prefereix publicar una entrevista a Koldo García, l’exassessor d’Ábalos al Ministeri de Transports.