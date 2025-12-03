El acercamiento de Pedro Sánchez a Junts para salvar la legislatura española ha pasado desapercibido para la derecha mediática de Madrid, que prefiere presionar al presidente español por el resto de crisis que afectan a su entorno. De los grandes diarios madrileños, solo El País recoge el gesto de Sánchez en su portada en papel. El Mundo prefiere centrarse en las denuncias por acoso sexual de uno de los hombres de confianza del líder socialista; La Razón entrevista al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y recoge los malabares de la Moncloa por el caso de acoso; y el ABC destaca los cambios que el Ministerio del Interior ha hecho en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relevando a tres mandos clave en las investigaciones de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Portada digital del diario El Mundo

Las ediciones digitales siguen la misma línea que las ediciones en papel. El diario El Mundo abre su web con el fragmento de la entrevista de Sánchez en el Café de Ideas en el que habla de Ábalos, a quien tilda como el “gran desconocido” y da más espacio a las denuncias de acoso sexual en la Moncloa. El gesto con Junts queda en un rinconcito de la portada y ni siquiera le dedican un editorial completo, sino un fragmento de una de temática más genérica sobre la falta de rumbo de su gobierno. Por su parte, La Razón abre con los movimientos de la Moncloa para desactivar el caso de acoso sexual de uno de los colaboradores de Sánchez, pero sí que da más vuelo a la reacción de desconfianza de Junts al anuncio del presidente español. El ABC ni siquiera recoge la información en el bloque principal de su portada web e incluso OK Diario prefiere publicar una entrevista a Koldo García, el exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.