La possible arribada del creuer MV Hondius, el creuer contagiat amb Hantavirus -hi ha dos casos confirmats, cinc sospitosos i tres persones han mort-, ha obert una nova crisi entre el govern de l’Estat espanyol i un govern regional com és el de les Canàries, regió que ha de rebre el vaixell en els pròxims dies. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat a les 11:30 una reunió de seguiment -en la qual participaran la ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska i els ministres de Transports i Mobilitat Sostenible i de Política Territorial i Memòria Democràtica via telemàtica- a la Moncloa per tractar la petició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de fer que el creuer arribi fins a un port espanyol.
Una reunió que arriba enmig d’una nova crisi entre el govern espanyol i el regional de Canàries, el qual ha criticat que no s’ha consultat amb el govern regional l’arribada a un dels seus ports aquest creuer. De fet, el president del govern canari, Fernando Clavijo, ha mostrat la seva “rotunda oposició” a l’arribada del creuer als ports canaris. Per la seva banda la Moncloa justifica l’arribada del vaixell per motius humanitaris i en compliment del dret internacional després que l’OMS i els organismes europeus demanessin que l’Estat espanyol gestionés l’evacuació i l’atenció sanitària dels passatgers.
Canàries es revolta contra Sánchez
El president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, en una entrevista feta a SER Canarias i recollida per l’ACN, ha demanat una reunió d’urgència amb Sánchez després que durant el passat dimarts es reunissin amb Sanitat Exterior del Ministeri i assenyalessin que no havia de fer escala el vaixell a les illes. Unes paraules que se les va endur el vent i que hores més tard, segons Clavijo, van canviar de decisió i la ministra de Sanitat, Mónica García, va etzibar que l’Estat espanyol tenia “el deure moral” d’atendre el vaixell un fet que ha enfurismat Clavijo qui ha assegurat que “cal lleialtat institucional, informació i criteris”. “Ningú no sap explicar-me quin és el criteri tècnic perquè el vaixell hagi de venir a Canàries”, ha etzibat el president canari.