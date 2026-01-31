Aznar apareix dues vegades als arxius d’Epstein

El nom de l’expresident del govern espanyol José María Aznar apareix dues vegades en els arxius del milionari i pederasta Jeffrey Epstein com a destinatari de dos paquets, segons es mostra en els més de tres milions de pàgines i 180.000 imatges desclassificades pel Departament de Justícia dels Estats Units. Segons informa l’ACN, el primer enviament és del setembre del 2003 i té com a destinació el Complex de la Moncloa, quan Aznar encara era president, i porta l’encapçalament “President i Ana Aznar”. El paquet es va enviar a través del servei de missatgeria Fedex des de les oficines d’Epstein a Nova York amb un cost de 32,62 dòlars. El segon paquet es va fer el maig del 2004 i es va enviar a la seu de la fundació FAES, un think tank ultraespanyolista presidit durant anys per l’exlíder del PP.
El nom de José María Aznar també apareix en el llistat d’un agent de viatges utilitzat sovint pel financer Epstein per comprar de bitllets d’avió. Està associat a un càrrec de 1.050 euros datat l’octubre del 2003, però la documentació no permet saber si aquest càrrec correspon a l’expresident espanyol o al seu fill, José María Aznar Botella, nascut el 1978 i que treballava en una firma financera en aquella època.
L’entorn d’Aznar respon a la revelació
Fonts de l’entorn d’Aznar han mostrat la seva sorpresa pel fet que el nom de l’expresident del govern espanyol aparegui en els arxius desclassificats d’Epstein. També han remarcat que ni va coincidir mai amb el milionari i pederasta ni tampoc té ni idea de per què el seu nom surt als documents o per què es van efectuar aquests enviaments. “Ni idea. No coneix a aquest senyor de res”, han assegurat a Europa Press fonts pròximes a l’expresident espanyol, que reconeixen que al Palau de la Moncloa poden arribar molts paquets i enviaments destinats a presidència del govern sense que el mateix president en tingui coneixement.