Aznar aparece dos veces en los archivos de Epstein

El nombre del expresidente del gobierno español José María Aznar aparece dos veces en los archivos del millonario y pederasta Jeffrey Epstein como destinatario de dos paquetes, según se muestra en los más de tres millones de páginas y 180.000 imágenes desclasificadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según informa la ACN, el primer envío es de septiembre de 2003 y tiene como destino el Complejo de la Moncloa, cuando Aznar aún era presidente, y lleva el encabezado “Presidente y Ana Aznar”. El paquete se envió a través del servicio de mensajería Fedex desde las oficinas de Epstein en Nueva York con un costo de 32,62 dólares. El segundo paquete se hizo en mayo de 2004 y se envió a la sede de la fundación FAES, un think tank ultraespañolista presidido durante años por el exlíder del PP.

El nombre de José María Aznar también aparece en el listado de un agente de viajes utilizado a menudo por el financiero Epstein para comprar billetes de avión. Está asociado a un cargo de 1.050 euros fechado en octubre de 2003, pero la documentación no permite saber si este cargo corresponde al expresidente español o a su hijo, José María Aznar Botella, nacido en 1978 y que trabajaba en una firma financiera en esa época.

El expresidente del gobierno español, José Maria Aznar / EP

El entorno de Aznar responde a la revelación

Fuentes del entorno de Aznar han mostrado su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del gobierno español aparezca en los archivos desclasificados de Epstein. También han remarcado que ni coincidió nunca con el millonario y pederasta ni tampoco tiene idea de por qué su nombre aparece en los documentos o por qué se efectuaron estos envíos. «Ni idea. No conoce a este señor de nada», han asegurado a Europa Press fuentes cercanas al expresidente español, que reconocen que al Palacio de la Moncloa pueden llegar muchos paquetes y envíos destinados a presidencia del gobierno sin que el mismo presidente tenga conocimiento.