Ayuso, intervinguda d’urgència després de perdre un bebè de vuit setmanes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va haver de ser intervinguda d’urgència aquest dimarts després de perdre el bebè de vuit setmanes que esperava, segons han informat fonts del govern regional. Un portaveu del seu executiu ha comunicat que la intervenció quirúrgica va ser el motiu pel qual Ayuso no va poder assistir a l’homenatge anual que se celebra a Madrid per recordar Miquel Ángel Blanco, assassinat per ETA ara fa 26 anys.

Fonts del govern madrileny han explicat que Ayuso, de 44 anys, es troba bé i que s’està recuperant de la intervenció. La presidenta madrilenya té previst retornar a la vida pública aquest mateix dijous i assistirà al ple de l’Assemblea de Madrid, que ha de votar els senadors de designació autonòmica. Fonts pròximes a Ayuso han explicat que la intervenció ha sortit bé i que no hi ha hagut cap complicació mèdica, però que necessita descansar i recuperar-se físicament i anímicament.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la sessió de control a l’Assemblea de Madrid | ACN

Agenda política de mínims

La premsa madrilenya explica que en les últimes setmanes, després de la campanya del 28-M, Ayuso havia reduït les seves aparicions públiques i tenia una agenda política de mínims. Un cop investida, la presidenta de la Comunitat de Madrid només havia participat en els consells de govern i en la presa de possessió dels seus consellers. Segons diversos mitjans, Ayuso va quedar-se embarassada just abans de la celebració de les eleccions autonòmiques.

Ayuso també havia limitat molt els actes electorals per a les eleccions espanyoles del 23-J. Només tenia previstos dos mítings fora de la capital. Un a Aranda de Duero (Burgos) i un altre a València per al cap de setmana. També havia d’assistir a un acte a Móstoles aquest dimecres al vespre, però finalment ha cancel·lat la seva presència perquè després de la intervenció necessita repòs.

Notícia en ampliació