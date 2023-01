L’ANC protesta contra Felip VI: “La justícia espanyola ens castiga”

L’Assemblea Nacional Catalana ha sortit al carrer de nou per protestar contra la presència del rei espanyol Felip VI a Barcelona aquest dimarts. Felip de Borbó es troba a la capital catalana per presidir l’acte d’entrega de despatxos als nous jutges, però l’ANC ha volgut estroncar-li la festa. Així, un grup de persones s’han concentrat davant del Fòrum, que estava protegit per un fort cordó policial. En principi la protesta s’havia de fer a la plaça Leonardo Da Vinci, però la policia ha obligat els manifestants a desplaçar-se més lluny de l’entrada al recinte, pel que l’atenció als mitjans i la concentració han hagut de canviar d’ubicació.

En aquesta atenció a la premsa, la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, s’ha queixat de la localització de la protesta i ha dit que el canvi és contrari al dret de manifestació. També ha explicat que la concentració -que ha aplegat 200 persones- no s’ha organitzat amb altres entitats independentistes perquè la van organitzar amb “precipitació” perquè es van assabentar tard de la presència de Felip VI en aquest acte a Barcelona.

A banda, ha definit Felip VI com un “símbol de la unitat d’Espanya” que “oprimeix” l’independentisme com ho fa la cúpula judicial de l’Estat, que no deixa exercir el “dret a l’autodeterminació” a Catalunya. “La justícia espanyola ens castiga de valent”, ha criticat Feliu, que ha acusat el poder judicial espanyol de “reprimir” el moviment independentista i el poble català. Per això, ha instat a construir una “justícia pròpia” que defensi “els drets de les catalanes i els catalans” i també el dret a l’autodeterminació.

El rei espanyol Felip de Borbó, en un moment de la cerimònia de lliurament dels despatxos/Mireia Comas

Celebra la sentència del TJUE

Per últim ha celebrat la sentència del TJUE, que “afegeix matisos positius” a la causa contra l’independentisme i i “obre la porta a la possibilitat que es demostri que la ciutadania de Catalunya és un grup identificable de persones que s’enfronten a deficiències del sistema judicial que afecten la protecció dels seus drets”. “Hi ha una finestra d’oportunitat més gran perquè els advocats de la defensa demostrin que els catalans a favor de la independència poden veure els seus drets vulnerats com a grup específic i fàcilment identificable”, ha valorat.