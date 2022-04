Un 71% dels independentistes, disposats a desobeir, segons una enquesta

Els independentistes catalans que estarien disposats a participar en accions de desobediència civil per assolir la independència de Catalunya se situa en més d’un 70%, segons els resultats d’un enquesta divulgats pel Catalonia Global Institute. L’enquesta, segons l’institut, va ser feta pel GESOP a petició d’un donant privat. El sondeig pregunta per primer cop, també pregunta sobre què estarien disposats a fer per aconseguir-la, ha informat l’institut aquest dilluns. La setmana passada un enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió del Govern va mostrar un descens en el suporta la independència.

D’acord amb els resultats de l’enquesta, les bases de l’independentisme, en concret, el 71,3% afirma que estaria en disposició de participar d’un moviment de desobediència civil de caràcter pacífic. En un comunicat aquest dilluns, el Catalonia Global Institute considera que una tercera part dels catalans estarien disposats a desobeir en formes d’acció no-violenta tenint en compte que “el suport a la independència és compartit per al voltant la meitat de la població”.

Segons la classificació que estableix l’enquesta, la major disposició a la desobediència civil no-violenta a l’àrea metropolitana de Barcelona es troba a Barcelona ciutat amb un 69,9% (a favor de formar-ne part), mentre que un 24,1% hi està en contra i un 6% no sap/no contesta. Pel que fa la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, la disponibilitat a desobeir entre independentistes és d’un 61,3%, en contra de formar-ne part un 32,3% i no sap o no contesta un 6,5%. A la resta de la regió metropolitana, un 77,6% dels independentistes es mostren disposats a desobeir, enfront d’un 18,2% que no ho faria. Un 6,5% no sap o no contesta. A la resta de Catalunya, la disposició a desobeir se situa en un 72,5%, davant del 22,5% que no formaria part d’un moviment de desobediència. Un 5,1% no sap o no contesta.

Els votants de la CUP, els més disposats

Per edats, el grup més disposat a desobeir és del de 16 a 29 anys (76,9%), seguit pel de 30 a 44 anys (71,7), el de 45 a 59 (69,6) i el de 60 i més anys (69). El grup d’edat on més persones es mostren en contra de participar en actes de desobediència és el de 30 a 44 anys, amb un 25,2%. Pel que fa al partit votat, els votants de la CUP són els més disposats a desobeir (86%), seguits pels de JxCat (72,9) i ERC (60,8). La voluntat de prendre part en accions de desobediència civil per a aconseguir la independència de Catalunya és majoritària entre tots els segments demogràfics de l’independentisme. L’estudi ha emprat una mostra segmentada territorialment de 1.603 enquestats a finals de gener de 2022 (en persona i per telèfon) i té un marge d’error del 2,5%.