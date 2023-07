Correus demana a la Junta Electoral ampliar el termini per votar per correu

Correus ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que ampliï fins al divendres a les 14.00 el termini per poder votar per correu, segons han explicat a Europa Press fonts de l’empresa postal. En principi, el termini acabava aquest dijous i l’allau de sol·licitud d’aquest 23-J, que ha batut un rècord històric, ja havia posat en alerta Correus, que pretenia ampliar l’horari de les oficines per donar més marge.

Ara, Correus reclama a la JEC que permeti votar fins divendres perquè s’acumulen moltes reexpedicions de documentació electoral a persones que han canviat a última hora l’adreça d’enviament. Segons les primeres dades oficials, dels 2,6 milions de persones que han demanat el vot per correu, uns 2,4 milions (91%) ja han exercit el seu dret a vot. Encara hi ha uns 230.000 ciutadans que han esperat a última per votar.

L’oficina de Correus de Gran de Gràcia de Barcelona / ACN

Vox també demana ampliar el termini del vot per correu

Vox va enviar dimarts un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) perquè allargui el termini del vot per correu. La formació d’extrema dreta va més enllà i reclama que les persones que no hagin rebut la documentació a casa seva puguin votar diumenge. El partit de Santiago Abascal considera que la situació de Correus és “crítica” i posa en dubte que tothom que ha demanat el vot per correu l’acabi rebent. Vox pretenia que la JEC informés la ciutadania que té dret a canviar l’adreça d’enviament i bé recollir la documentació de manera presencial a la seva oficina.

El partit d’extrema s’ha dedicat a estendre rumors sobre el vot per correu. Fins ara ha presentat almenys tres escrits a la JEC fent diferents peticions. La setmana passada van reclamar un informe amb documentació detallada sobre quanta documentació quedava per entregar, detallada per codis postals, i el cap de setmana va alertar en un altre escrit que el “retard en l’entrega de documentació, les llargues cues i el poc marge” podrien fer “perillar el dret a la participació política”.