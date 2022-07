Echenique veu com una “mala notícia” l’opinió de l’advocat general del TJUE

El portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, veu com una “mala notícia” que l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, digui que l’autoritat judicial belga no pugui denegar l’entrega dels encausats per l’1-O reclamats pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, entre els quals hi ha el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig.

Malgrat que l’opinió de l’advocat general no és vinculant pel TJUE, la majoria de les sentències dictades pels magistrats segueixen la línia de la seva opinió. Així doncs, les paraules de Richard de la Tour preocupen al portaveu de Podem. “Tot el que no ajudi a desjudicialitzar el conflicte polític a Catalunya no és una bona notícia. Pensem que el conflicte s’ha de resoldre mitjançant el diàleg i solucions democràtiques”, ha assegurat en declaracions al pati del Congrés.

L’exconseller Lluís Puig durant una atenció als mitjans després de la vista per l’euroordre, a Brussel·les el 24 de febrer del 2020 (ACN)

Confiança entre estats de la UE

El jutge Llarena va acudir a la justícia europea per a aclarir l’abast de l’emissió de les euroordres emeses pel Tribunal Suprem contra diversos encausats pel seu paper en l’1-O, entre elles al president a l’exili Carles Puigdemont.

L’advocat general recorda en el dictamen “el principi de confiança mútua” entre els estats membres de la Unió Europea que prima en matèria judicial i el defensa com un element “d’importància capital” que s’ha d’aplicar plenament per protegir l’espai sense fronteres dins de la UE.

Així doncs, afegeix que voler que l’autoritat judicial comprovi en profunditat l’existència d’un risc pels drets fonamentals i de “deficiències sistemàtiques o generalitzades” en el sistema judicial des que es dicta l’euroordre “seria l’expressió de desconfiança contrària” de les regles de la Unió Europea.