Tres jutges del TC creuen que la causa de Junqueras s’havia de suspendre

El Tribunal Constitucional torna a estar dividit entorn al cas d’un líder independentista. Fins a tres magistrats del Constitucional han defensat aquest dijous que el Tribunal Suprem hauria d’haver suspès el procediment penal contra Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat i actual líder d’Esquerra Republicana. Consideren que s’hauria d’haver ajornat almenys fins a saber si gaudia d’immunitat per anar a recollir la seva acta d’eurodiputat al Parlament Europeu. De fet, Junqueras va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si tenia immunitat per desplaçar-se, però el Constitucional no va esperar a tenir la resposta.

A parer d’aquests tres magistrats de l’alt tribunal, la sentència hauria d’haver-se postergat fins que el tribunal europeu hagués resolt la qüestió. Els tres jutges que s’han distanciat de la decisió del Tribunal Constitucional són el vicepresident de l’òrgan de garanties, Juan Antonio Xiol, i els magistrats Ramón Sáez i María Luisa Balaguer. Els tres han signat vots particulars en els quals manifesten la seva discrepància envers la sentència del ple segons la qual es desestima el recurs d’empara de Junqueras i s’avala la decisió del Tribunal Suprem de condemnar Oriol Junqueras a tretze anys de presó i inhabilitació per un delicte de sedició i malversació de diners públics.

El tribunal hauria d’haver estimat el recurs d’empara de Junqueras

Segons una nota informativa del Constitucional recollida per Europa Press, Xiol, Sáez i Balaguer consideren en els seus vots particulars que el recurs d’empara del president d’ERC hauria d’haver estat estimat pel tribunal. Els tres magistrats sostenen que el Suprem hauria d’haver suspès el procés penal a conseqüència del plantejament de les qüestions prejudicials al TJUE, al contrari del que va succeir.

Per tot això, els tres conclouen que hauria d’haver-se postergat el dictat de la sentència en el procés penal fins al tribunal europeu resolgués la qüestió plantejada. La sentència del procés va ser dictada el 14 d’octubre de 2019 i el TJUE no es va pronunciar fins al 19 de desembre de 2019.