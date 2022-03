El Constitucional admet el recurs de Junqueras contra el Tribunal Suprem

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs que va presentar el president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, contra la decisió del Tribunal Suprem que li va impedir recollir l’acta d’eurodiputat després de les eleccions europees. Els fets denunciats per Junqueras es remunten al juliol del 2019, quan la Junta Electoral Central va denegar a Junqueras -que estava a la presó- la possibilitat de prometre el càrrec d’eurodiputat de manera telemàtica. L’única opció que li van deixar és fer-ho de manera presencial, però era a la presó. De fet, el president d’ERC va intentar acatar la Constitució a través d’una acta notarial, però la JEC li va impedir.

Junqueras va recórrer aquest acord de la JEC però el Suprem no el va anul·lar, el que va comportar que el president d’ERC apel·lés la decisió del Suprem al Constitucional i aquest hagi admès a tràmit el recurs aquest dimarts. Segons diu la nota de la sala segona del Constitucional, el tribunal haurà d’estudiar la resolució que va fer el Suprem. Concretament aquesta la va fer el magistrat Luis María Díez-Picazo, que va avalar la resolució de la JEC del 17 d’octubre del 2019. Ara, serà el magistrat Antonio Narváez qui hagi d’estudiar la resolució del Suprem i prendre una decisió.

La resolució del Tribunal Suprem que s’haurà de revisar

La resolució del Suprem destacava que la LOREG -la llei electoral- “exigeix fer acatament a la Constitució espanyola davant de la Junta Electoral Central, sense preveure els mitjans alternatius proposats pel recurrent, que per això van ser correctament rebutjats”. A més, afegia que el president d’ERC no va demostrar que en aquest tràmit exigible per la llei s’hagués donat altres possibilitats a altres casos, pel que la sala no va apreciar “cap vulneració del principi d’igualtat davant la llei”.