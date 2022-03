Junqueras: “Ens sentim orgullosos de suportar la repressió”

Al final de la Guerra de Successió un 7% del país va marxar a l’exili i el 1939 aquest percentatge va pujar fins al 10%. Les xifres les ha citat el president d’ERC, Oriol Junqueras, en un acte aquest dimarts per commemorar el quart aniversari de la reentrada a presó de Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raúl Romeva i l’exili a Suïssa de la secretària general el partit, Marta Rovira, el 23 de març del 2018. Les dades sobre els exilis històrics ha servit a Junqueras per fer una lectura en positiu i esperançada respecte al futur: “Malgrat tota aquesta repressió, a vegades repetida de forma molt intensa sobre la mateixa generació, el país se n’ha sortit, cadascuna de les vegades hem estat capaços de construir nació, societat, economia i ideals; malgrat tots aquests exilis, els nostres compatriotes han contribuït a la causa de la llibertat a d’altres llocs del món”.

D’aquesta manera, Junqueras ha volgut connectar històricament el present amb el passat i ha rememorat els republicans que van lluitar contra el feixisme als fronts de la península ibèrica i contra el feixisme i el nazisme als fronts europeus, participant en l’alliberament de moltes ciutats franceses ocupades pels nazis. Així doncs, el líder republicà ha posat en valor l’exili i les presons com a llocs des d’on “hem construït moltes coses que ens fan sentir orgullosos i fan que pagui la pena seguir batallant pel benestar de la gent i la llibertat de la pàtria”, ha afirmat.

Lluny de lectures derrotistes, el líder republicà ha intentat buscar el costat positiu de la repressió: “Ens sentim orgullosos de suportar la repressió, que és injusta, però ens en sentim orgullosos i ens legitima i fa més legítima la nostra causa; i contribueix a ser entesos i és més fàcil que ens entenguin després o mentre patim la repressió que abans d’haver-la patit”. L’acte, que ha tingut lloc a la seu d’ERC a Barcelona, ha comptat amb la participació telemàtica de Marta Rovira i la presència de Forcadell, Bassa i Romeva.

Romeva, Bassa i Forcadell amb Rovira en una pantalla a l’acte dels 4 anys d’exili / JAG

Després de recordar el 22 de març de 2018, data clau que va capgirar la vida dels protagonistes presents a l’acte, tots ells han compartit una reflexió al voltant de la repressió. “Abans que nosaltres a molts llocs del món molta gent ha passat per presó i exili, és impossible trobar una causa de llibertat que no hagi comportat això perquè forma part del camí col·lectiu cap a la llibertat i ens n’hem de sentir orgullosos”, ha reiterat Junqueras.

Rovira, des de Suïssa, s’ha sumat a la lectura en positiu de la repressió en admetre que tot i que va aconseguir en algun moment generar l’efecte de por, patir-la “ens ha fet més valentes”. “Hem fet un esforç per superar això —ha afegit— i hem recuperat l’autoestima i la fortalesa”. Ara bé, la secretària general d’ERC ha admès que la repressió ha dificultat “que ens poséssim d’acord entre còmplices i simpatitzants independentistes”, però ha recordat que “és evident que ens hi hem de posar”. Per Rovira, la repressió és una demostració que quan es generen consensos en el moviment aquest és “imbatible” i per això l’Estat ha de reprimir.

En la mateixa línia, Carme Forcadell ha defensat que l’existència de repressió és un indicador que la lluita continua i ha recordat que mentre el moviment continuï lluitant aquesta repressió existirà. L’exconsellera Dolors Bassa, per la seva banda, ha defensat que “el bon govern és el que podem fer contra la repressió” i “demostrar que, malgrat estar a l’exili, estem aquí, que no ens hem quedat a casa, no hem callat i que tots els represaliats segueixen la lluita”.

“Serem capaços de fer-ho qualsevol altre octubre”

Romeva, pel seu cantó, ha animat a creure’s la lluita perquè “no hi ha alternativa i no hi ha una altra manera de veure-ho”. L’exconseller d’Exteriors ha remarcat que tot el que s’ha fet i la repressió patida “té sentit perquè no hi ha cap moviment d’alliberament en la història que hagi estat fàcil”. Assumir això, ha afegit, “no vol dir renunciar”, sinó entendre que “formem part d’una difícil normalitat: si ens ho creiem tot això tindrà sentit”.

Carme Forcadell / ERC

Forcadell, que ha confessat que va viure amb molta “angoixa” el 22 de març del 2018, ha posat una nota més d’optimisme pronosticant que, “si vam ser capaços de fer l’1-O sense experiència prèvia i amb totes les dificultats, ara que hem après tant i que ja sabem la repressió de la que és capaç l’Estat, serem capaços de fer-ho qualsevol altre octubre: estem esperant aquell moment, que arribarà”.