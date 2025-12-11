El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el decret del govern espanyol que permet als ajuntaments gastar-se el superàvit del 2024 en inversions durant els anys 2025-2027. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu i PNB. L’acord inclou també una ampliació dels terminis per a l’aplicació del sistema Verifactu per a pimes i autònoms.
La proposta forma part dels anuncis que el president del govern, Pedro Sánchez, va fer per intentar recosir les relacions amb Junts. El partit de Carles Puigdemont va trencar, a finals d’octubre, les negociacions amb el PSOE després de constatar els incompliments reiterats de l’executiu socialista dels acords d’investidura de Sánchez.
“Forçar fins al límit el PSOE dona resultats”
El diputat de Junts Josep Pagès ha celebrat l’aprovació del decret i ha dit que un cop més, “s’evidencia que mantenir la posició i forçar fins al límit el PSOE dona resultats i serveix per canviar les coses”. Pagès ha subratllat també que “els titulars no ens valen. Ens interessa que els acords es compleixin i que les lleis s’aprovin. Si no, marxem“.
El ministre Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit que gastar els romanents és una “demanda històrica” del món local. A més, ha recordat que la llei inclou també el retorn a la Generalitat de la competència sobre la contractació dels funcionaris d’habilitat nacional.
També en polítiques socials
D’altra banda, ERC ha tancat un acord amb el PSOE per iniciar una negociació perquè els ajuntaments amb estalvis puguin utilitzar el superàvit també en polítiques socials. El calendari de tramitació d’aquesta nova iniciativa començarà el febrer de 2026 i conclourà dins del mateix període de sessions. Segons han indicat en un comunicat, el punt de partida de la negociació serà una proposta de llei dels republicans per reformar la llei Montoro d’Estabilitat Pressupostària.