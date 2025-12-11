El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el decreto del gobierno español que permite a los ayuntamientos gastar el superávit de 2024 en inversiones durante los años 2025-2027. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNB. El acuerdo incluye también una ampliación de los plazos para la aplicación del sistema Verifactu para pymes y autónomos.

La propuesta forma parte de los anuncios que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo para intentar recomponer las relaciones con Junts. El partido de Carles Puigdemont rompió a finales de octubre las negociaciones con el PSOE tras constatar los incumplimientos reiterados del ejecutivo socialista de los acuerdos de investidura de Sánchez.

«Forzar hasta el límite al PSOE da resultados»

El diputado de Junts Josep Pagès ha celebrado la aprobación del decreto y ha dicho que una vez más, «se evidencia que mantener la posición y forzar hasta el límite al PSOE da resultados y sirve para cambiar las cosas». Pagès ha subrayado también que «los titulares no nos valen. Nos interesa que los acuerdos se cumplan y que las leyes se aprueben. Si no, nos vamos«.

Votación en el Congreso de los Diputados del decreto que permite a los ayuntamientos gastar el superávit en inversiones

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho que gastar los remanentes es una “demanda histórica” del mundo local. Además, ha recordado que la ley incluye también el retorno a la Generalitat de la competencia sobre la contratación de los funcionarios de habilitación nacional.

También en políticas sociales

Por otro lado, ERC ha cerrado un acuerdo con el PSOE para iniciar una negociación para que los ayuntamientos con ahorros puedan utilizar el superávit también en políticas sociales. El calendario de tramitación de esta nueva iniciativa comenzará en febrero de 2026 y concluirá dentro del mismo período de sesiones. Según han indicado en un comunicado, el punto de partida de la negociación será una propuesta de ley de los republicanos para reformar la ley Montoro de Estabilidad Presupuestaria.