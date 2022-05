Conflicte entre Educació i les escoles per les noves extraescolars

Educació ha obert un nou conflicte amb la comunitat educativa després que el departament hagi decidit que seran les direccions de les escoles les encarregades d’organitzar les activitats extraescolars que han de complementar la jornada intensiva del pròxim mes de setembre per compensar l’avançament de l’inici del curs. Segons ha avançat El País, les escoles de Barcelona ja han rebut la notificació i està previst que la resta la rebin aquesta mateixa setmana. Educació considera que és la “manera més senzilla” d’organitzar les extraescolars, que costaran 12 milions d’euros i pagarà íntegrament el departament.

La decisió d’Educació no ha deixat ningú content. Les direccions consideren que entre l’avançament de l’inici de curs i els nous currículums ja tenen prou feina, mentre que les associacions de famílies, que tradicionalment sempre s’han encarregat de gestionar les extraescolars, se senten menystingudes perquè Educació les ha deixat fora del procés de gestió. No obstant això, molts centres ja han anunciat que optaran per contractar les empreses que s’encarreguen de gestionar el menjador o les activitats extraescolars per agilitzar el tràmit.

“Estem enfadats perquè suposa una càrrega més de cara l’inici de curs, que ja serà complicat pel nou calendari i els nous currículums”, lamenta el director de l’escola Antaviana de Barcelona, Josep Freixenet, en declaracions al diari. “No han pensat que hi ha molta gestió darrere d’aquestes activitats. Però clar, com el tema del calendari escolar no s’ha parlat ni ha estat una cosa consensuada, les coses no estan pensades“, etziba.

Un contracte menor i transferència a posteriori

En l’escrit enviat pel Consorci d’Educació de Barcelona –que lidera la Generalitat–, el departament detalla que la direcció serà l’òrgan encarregat de fer un contracte menor per contractar el servei i que posteriorment Educació farà la transferència corresponent per cobrir l’import del servei. La circular contempla la possibilitat que les escoles puguin contractar les mateixes empreses que ja presten el servei de menjador o fan activitats extraescolars i fixa una ràtio d’un monitor per cada 16 alumnes.

Educació ha justificat la decisió assegurant que el departament “no pot enviar diners a les AFA” i defensa que contractar empreses que ja treballen amb els centres dona “coherència pedagògica perquè les entitats han estat escollides pel conseller escolar de cada centre, on les AFA estan representades”.