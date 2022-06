Villarejo, a Pedro J. Ramírez: “L’Operació Catalunya també és mèrit teu”

A més de la pota policial i judicial, l’Operació Catalunya, va tenir la pota mediàtica. De fet, el mateix comissari d’intel·ligència del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo, així ho va explicar a l’aleshores líder del PPC, Alícia Sanchez Camacho, a l’hora de tirar endavant l’ofensiva de l’Estat contra el Procés. Un dels papers protagonistes, però, el va tenir el diari El Mundo i el que era el seu director, Pedro J. Ramírez, amb la publicació del famós “esborrany” de la poderosa Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, que implicava la família Pujol i el president Artur Mas en una trama de corrupció.

Així se’n vanten tots dos, comissari i director d’El Mundo, en una conversa durant un dinar, acompanyats de la periodista Ana Romero, el 14 de març de 2015. Un dinar i una llarga sobretaula en què Villarejo i Pedro J. Ramírez comenten la duresa dels temps de l’inici de l’Operació Pujol i de com van gosar anar contra la família de l’expresident i contra el procés sobiranista quan ningú ho feia. La mateixa agenda de Villarejo recull la preparació de la trobada l’11 de març de 2015, que compten celebrar el dissabte següent.

Part de l’agenda de Villarejo sobre com queden pel dinar amb Pedro J. Ramírez i Ana Romero/QS

Catalunya, “el pitjor tema de l’Estat després d’ETA”

En el moment de les postres -pastís de xocolata-, els cafès i el te verd del comissari, Villarejo explica les seves decepcions en els darrers anys arran de l’afer Corinna Larsen i la seva guerra amb l’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán. Tot i això, el comissari se sent “fort” pel cercle d’amistats que conserva. Una observació que complementa Pedro J. Ramírez afegint que el comissari té el valor de la seva “trajectòria”.

En aquest punt, l’exdirector d’El Mundo lloa el comissari per “haver aconseguit donar la volta al pitjor tema que tenia l’Estat després d’ETA”. Villarejo i Ramírez aclareixen a Ana Romero, que es pensa que és el GAL, que parlen del “tema de Catalunya”. En tot cas, el comissari també li reconeix el “mèrit” a Pedro J. perquè es va “arriscar”. Villarejo, però, puntualitza que el seu objectiu era un altre, com ara “rebentar” la negociació que suposadament portava a terme el “ministre” amb el president Jordi Pujol, el “viejete”, després de la “feinada de puta mare” que estaven fent.

Villarejo afegeix que Pedro J. “està com un llum” i “es va tirar la piscina” per publicar la informació i es va saber la “veritat”. “A partir d’aleshores tothom va investigar Pujol quan eren com la casa reial”, conclou. Pedro J. rebla el clau amb un: “L’esfondrament, la flexió de l’independentisme, surt d’aquí”. La clau és “l’esborrany”, apuntala Villarejo, que el defineix com “l’autèntic cop d’Estat”. De fet, Pedro J. pateix per si un dia s’arriba a saber tot plegat.

Part de la conversa entre Villarejo, Pedro J. Ramírez i Ana Romero sobre la gosadia que van tenir amb l’Operació Catalunya/QS

“El secretari general del SUP, un valent”

La conversa continua sobre Corinna i sobre qui va pagar el rescat dels periodistes d’El Mundo fins que, de nou, s’arriba a l’Operació Catalunya, arran dels atemptats del 11-M. Una curiosa relació, ja que segons la seva tesi l’Estat va “picar” davant França sobre l’operació jihadista. “Com van picar amb l’informe borrador“, destaquen. En aquesta ocasió, critiquen que un cop va sortir l’esborrany de la UDEF tothom va córrer per anar a explicar l’atestat al jutge. De fet, recorden que van cridar a consultes al cap de la UDEF, Manuel Vázquez, perquè al ministre i al llavors director general de la Policia, Ignacio Cosidó, els va agafar “pànic escènic”.

Ara bé, Pedro J. i Villarejo raonen que sort en van tenir de Manuel Sánchez Fornet, aleshores secretari general del Sindicat Unificat de la Policia (SUP), que es va encarregar de repartir l’informe esborrany a la premsa per neutralitzar l’ofensiva contra els autors de l’atestat. “Es va portar com un valent”, coincideixen tots dos, i enalteixen la seva honestedat malgrat ser un “home molt d’esquerres”. Així mateix, qualifiquen d’“hijos de perra” els membres de la policia que el van sancionar a 30 dies per haver difós l’atestat en defensa dels companys i de l’operació Catalunya.