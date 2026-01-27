L’exsecretària general del PP i exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, té molta sort. Una vegada més l’Audiència Nacional ha tornat a blindar-la i ha evitat que comparegui com a imputada en la macrocausa Tàndem, que investiga les operacions del comissari d’intel·ligència jubilat del Cos Nacional de Policia José Manuel Villarejo. En concret, en la peça separada número 31 que es va encetar com una investigació dels negocis tapadora a la República Dominicana i ha acabat com una peça instrumental de material confidencial diferent de les 46 restants obertes.
En aquesta ocasió ha estat el titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Antonio Piña, que ha rebutjat la petició del PSOE, comparegut com acusació popular, per interrogar com a imputada l’exnúmero dos del PP. De fet, el magistrat ha acceptat la tesi del ministeri fiscal que defensava rebutjar la petició així com la de l’acusació el marit de Cospedal, Ignacio del Hierro i a l’actual representant legal del PP.
La resolució, de vuit pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el magistrat no s’està de criticar amb contundència la petició dels socialistes. Així considera que l’escrit de petició “resulta contrari a la veritat en la seva fonamentació, desconeixedor de la bona fe processal, i el que encara és pitjor, erroni en els termes en els quals es presenta”.
“Caràcter injuriós”
El magistrat Piña recorda al PSOE que la seva posició d’acusació popular té uns límits. En aquesta línia, assenyala que les “manifestacions del seu escrit de petició de diligències excedeix el que es coneix com a usus fori -el costum o la pràctica processal- fins a assolir el caràcter injuriós en referència tant a l’actuació de l’instructor i del ministeri fiscal”. Una resposta a l’afirmació de la direcció lletrada del PSOE de considerar que tant el magistrat com la fiscalia “ocultarien proves incriminatòries”. “Una afirmació desmentida en les mateixes actuacions”, remarca el magistrat en la seva interlocutòria.
En aquest sentit, Piña replica al PSOE que aquesta mena d’afirmacions en un escrit, “afecta l’honor del jutge i minva la confiança de la ciutadania en la justícia”. “L’examen de les diligències demanades, la comprovació i el coneixement i la disposició de les gravacions, que el PSOE va utilitzar en diversos recursos, posen de manifest la intencionalitat de deslegitimar l’instructor i el ministeri fiscal en aquesta causa”. Així mateix, subratlla que el PSOE els acusa de fets “d’enorme gravetat” que no s’adiuen amb la instrucció i que traslladen de manera “perversa a l’opinió pública un intent de protecció de Cospedal”.
En definitiva, el magistrat conclou que els tres àudios aportats, difosos pels mitjans de comunicació, “no són elements nous per obrir una instrucció independent de l’operació Kitchen”. De fet, recorda que ja estan aportats a la causa descarregats des dels mitjans de comunicació. En primer terme, recorda que dos dels àudios ja van ser rebutjar per l’instructor d’aleshores per motivar una imputació de Cospedal, una decisió que va reblar la sala d’apel·lacions. I el tercer àudio, per al jutge, no té cap rellevància penal perquè es refereix a una conversa entre Villarejo i Cospedal en la qual el comissari li demana ajuda.