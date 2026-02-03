Canvi de guió en el cas Mercasa. Un sumari de corrupció internacional d’empresaris espanyols i empreses públiques espanyoles centrat a Angola que es va començar a jutjar aquest dilluns a l’Audiència Nacional. El ministeri fiscal, en la seva primera intervenció, i com a qüestió prèvia va demanar al Tribunal retirar l’acusació contra l’empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, MERCASA.
Una petició basada en la llei 40/2015 de règim jurídic del Sector Públic i la reforma del Codi Penal de 2015, que va establir en el seu article 31 el caràcter “inimputable” de les empreses públiques espanyoles. Una reforma que també va servir per esquivar responsabilitat en un altre cas de corrupció internacional relacionat amb el cas Mercasa, el cas Defex.
Curiosament, Mercasa és una de les empreses investigades per l’Audiència Nacional, en el cas Hirurok , on es troba també investigada Leire Díaz, la fontanera del PSOE, per comissions irregulars a canvi d’adjudicacions amb empreses públiques intregades a la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI).
17 investigats i diverses societats
El judici, després de la primera sessió on es van exposar les qüestions prèvies, ha iniciat les seves sessions ordinàries aquest dimarts amb un primer testimoni clau. En concret, l’agent de la Guàrdia Civil número Z490-086W que va instruir l’atestat principal i que va analitzar la traçabilitat dels contractes i la propietat de diferents societats pantalla per cobrar les comissions irregulars, amb moviments a Hong Kong o Suïssa.
El tribunal ha d’avaluar si una conxorxa de 17 persones i diverses empreses com Icantema, Tuy Cincuenta i el Consorci Mercasa Incatema Consulting (CMIC) va pagar comissions irregulars a funcionaris i polítics d’Angola i a la República Dominicana per obtenir contractes com la construcció d’un mercat central d’abastiments a Luanda, la capital angolesa . La fiscalia demana fins a vuit anys de presó per delictes de corrupció en transaccions internacionals, falsedat documental continuada, malversació de diners públics, blanqueig de capitals i organització criminal. Entre els principals acusats s’hi compten Miguel Ramírez, l’exsecretaria general de Mercasa, María Jesús Prieto Jiménez, o l’empresari José Herrero de Egaña, nebot d’Ignacio López del Hierro, exmarit de l’ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.