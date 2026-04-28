Després de setmanes de judici, l’Audiència Nacional ha decidit absoldre les 15 persones i les 3 entitats jurídiques que van ser jutjades per pagar comissions il·lícites a funcionaris a Luanda (Angola) en relació amb la construcció d’un mercat majorista a través de l’empresa estatal espanyola Mercasa. La secció quarta de la sala penal, que presideix Teresa Palacios, ha dictat una resolució de 424 pàgines amb què absolt tots els acusats dels delictes de corrupció en transaccions comercials internacionals, malversació de fons públics, blanqueig de capitals, falsificació de documents i pertinença a una organització criminal. Mercasa, com a empresa pública, va quedar fora de l’acusació en el tràmit de les qüestions prèvies, tot i donar el nom al cas.
La tesi de la fiscalia és que els acusats havien pagat suborns a les autoritats i funcionaris públics d’Angola per assegurar-se el contracte per a la construcció d’un mercat majorista a Luanda entre el 2006 i el 2016, i de retruc quedar-se part dels fons com a comissions irregulars. Entre els acusats es trobaven exdirectius de Mercasa com María Jesús Prieto, els germans Francisco Javier i José Manuel Pardo de Santayana, i l’empresari José Herrero de Egaña, així com les empreses CMIC, Incatema Consulting i Toy Cincuenta SL.
Els magistrats, en la sentència de la qual n’ha estat ponent Juan Francisco Martel, raonen que les obres es van executar de conformitat amb la llei sense que el consorci Mercasa Incatema Consulting (CMIC) “hi assignés fons, sigui directament o indirectament a través de tercers, per tal de subornar autoritats i funcionaris anglesos o per dur a terme qualsevol activitat contrària a la legislació vigent”. Per als togats, no hi ha prova de suborns pagats sinó “simples especulacions i hipòtesis”. Fins i tot, els magistrats argumenten que no s’ha acreditat que Oliveira Tabeira Pinto, investigat en la causa i fugit de la justícia, rebés cap quantitat de diners d’aquest consorci per cobrir les despeses de regals, viatges i allotjament per a funcionaris d’aquell país.
Proves i pericials
El tribunal, a més, renya la fiscalia per la seva acusació. De fet, asseguren que amb la prova practicada “s’ha obstaculitzat enormement una comprensió adequada de les qüestions plantejades” en el judici. Per al tribunal, hi ha “una manca de proves per sostenir els càrrecs, especialment perquè els perits de l’acusació, a més de limitar-se a repetir els informes de la Guàrdia Civil, es basen en dades d’un període anterior al que han tingut en compte els perits de la defensa”.
El tribunal també destaca una “demonització excessiva de les comissions acordades en contractes signats en un país que acabava de sortir d’una guerra civil i on les estructures legals i convencionals es caracteritzaven per la seva rigidesa”. “Per tant, era lògic que les parts contractants intentessin assegurar-se els seus honoraris o la seva remuneració”, afegeix la resolució.