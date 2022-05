Els aspirants a dirigir l’ANC es comprometen a fer l’embat definitiu

Tots els aspirants a formar part de l’òrgan directiu de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), d’entre els quals un serà el que agafarà el relleu a Elisenda Paluzie, han expressat aquest dijous el seu compromís per a fer l’embat definitiu que permeti aconseguir la independència i han defensat treballar per fer canvis en la direcció política del país per superar l’autonomisme actual. 12 dels 16 aspirants a ser un dels 13 membres del Secretariat Nacional han participat en el debat electoral virtual més important per a la renovació de la direcció de l’entitat independentista, que es decidirà en unes eleccions telemàtiques entre el 10 i el 14 de maig.

Entre els 12 candidats del bloc nacional que han participat en el debat hi havia dos dels que sonen com a més ben posicionats en l’actual procés: l’advocada Dolors Feliu i l’activista i pallasso Jordi Pesarrodona. En canvi, no han participat en el debat dos noms destacats que també volen accedir al Secretariat Nacional: els exdiputats al Parlament de Catalunya Uriel Bertran i Julià de Jòdar.

Feliu proposa “fer tremolar” els partits a les properes eleccions

En la seva intervenció, Dolors Feliu ha mostrat la seva plena disposició a participar en el Secretariat Nacional per “aconseguir la independència de Catalunya” perquè en el moment actual considera que “hem de fer una represa i remuntada” cinc anys després de l’1-O del 2017. Feliu ha posat en valor el full de ruta que l’ANC ha decidit i ha manifestat que ara és el moment de tirar-lo endavant. “És un full de ruta ambiciós i hi estic totalment compromesa per tirar endavant un projecte per fer un embat, quan abans millor, les properes eleccions al Parlament de Catalunya”, ha subratllat. La candidata ha dit que les properes eleccions han de servir per concretar “un embat” i “fer tremolar els partits”.

Dolors Feliu, la jurista que té molts números per agafar el relleu d’Elisenda Paluzie a l’ANC / Jordi Brorràs

El full de ruta marca la necessitat de promoure una llista cívica per tal de plantejar una alternativa als partits independentistes que ara ocupen les estructures del govern autonòmic sense definir cap mena de concreció clara per fer efectiu el mandat de l’1-O. Feliu ha dit que cal “marcar un horitzó” per fer la independència i ha afegit que l’ANC pot fer una “proposta ferma d’aquest horitzó” i esdevenir “el pal de paller de totes les entitats del país que s’estan mobilitzant”. L’advocada ha manifestat que l’ANC pot fer “d’aglutinador” per a un “projecte engrescador” “provoqui aquest moment per la independència de Catalunya”.

Feliu, que en una entrevista amb EL MÓN ja va dir que no es podia continuar votant en unes eleccions per constituir un govern autonòmic, ha explicat que després de 30 anys com a advocada defensant les lleis de Catalunya [és advocada de la Generalitat] ha dit durant el debat que pot “assegurar” que “no anem enlloc” continuant dins de l’estat espanyol. “Necessitem prendre decisions al nostre país, quedar sense fer la independència és aguantar la repressió sense cap mena d’esperança”, ha reblat.

Pesarrodona reclama tornar als carrers

Un dels seus principals contrincants, Jordi Pesarrodona, ha assegura que es presenta a les eleccions perquè creu “fermament” que l’ANC és “l’eina de mobilitzacions ciutadanes més grans del país” que “ens ha portat a les portes de la mateixa independència”. Pesarrodona ha manifestat que la mobilització és l’eina que pot fer que els polítics es moguin. “Després de dos anys de pandèmia i passar el dol pels presos és hora de tornar als carrers i pressionar els polítics, que notin la pressió perquè si el poble pressiona, els polítics obeeixen”.

L’activstaJordi Pesarrodona al Passeig Lluís Companys de Barcelona / Mireia Comas

La resta de candidats han expressat la necessitat d’entrar en una nova fase, apostant directament per la ruptura i la unilateralitat. També han posat de manifest el desencís amb els partits polítics i la majoria han comentat la necessitat de treballar per alternatives polítiques que es comprometin en fer la independència. Un dels candidats, Joan Oms, ha defensat de forma vehement la ruptura: “Les eleccions han de servir per constituir el Parlament de la república de Catalunya, ocupar el país i aixecar la suspensió de la DUI, que torni el president, constituir un directori popular que creiï les condicions de la conquesta de la república catalana”.