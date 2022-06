Un alcalde històric de Sant Cugat dona suport a Josep M. Vallès en les primàries de Junts

Les primàries estan a punt d’arribar i els pobles es preparen per tornar a treure les urnes al carrer i votar els partits que més poden fer per les localitats. A Sant Cugat un alcalde històric Joan Aymerich i Aroca, que va governar la ciutat entre els anys 1987 i 1999, ha manifestat el seu suport públic al candidat Josep Maria Vallès perquè esdevingui alcaldable de Junts per Sant Cugat a les eleccions municipals del 2023. Aquesta aliança podria fer que Vallès pugi posicions en l’escala de poder, ja que Aymerich fou un alcalde reconegut.

Mireia Ingla, alcadessa de Sant Cugat / EP

Aquest dissabte, l’exalcalde Aymerich, ha dedicat unes paraules a Vallès. Segons l’exalcalde, Vallès és el candidat de Junts que “pot garantir els millors resultats possibles a les pròximes eleccions municipals, recuperar l’alcaldia i governar per preservar el model de ciutat, donar resposta als problemes actuals en els diferents sectors i barris, i afrontar els nous reptes que Sant Cugat ha d’assolir en el futur”. Aymerich també ha considerat que la trajectòria de Vallès a la nostra ciutat, “l’avala com una persona molt coneguda, honesta, propera i que s’estima Sant Cugat”.

Un alcalde avançat al seu temps

L’alcalde Aymerich i el seu equip de govern municipal van pensar i dibuixar una ciutat que mai arribes als 230.000 habitants com preveia el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. En aquest sentit, l’ajuntament de l’època va baixar el sostre edificable de les noves urbanitzacions (Torre Blanca, Parc Central, Coll Favà i Can Gatxet, entre altres) i va crear més parcs i zones verdes de les que estaven previstes. Tanmateix, va dotar Sant Cugat de serveis culturals i socials perquè Sant Cugat, davant la proximitat de la ciutat de Barcelona, no es convertís en una ciutat dormitori, és a dir, una ciutat on només s’hi dorm, però es fa vida a la capital catalana. L’alcalde Aymerich, va crear el Teatre-Auditori Sant Cugat, l’escola municipal de música, els cinemes o l’actual Biblioteca Gabriel Ferrater, entre altres equipaments.