‘Sí que es pot’ mentir

Si les enquestes no van molt errades, en les setmanes vinents es donarà l’estranyíssima circumstància que el minoritari govern de Jaume Collboni s’eixamplarà amb l’argument de l’espantall a Espanya de la mateixa dreta amb qui tot just fa un mes el PSOE va pactar als despatxos de Madrid perquè el candidat del PSC fos investit tot i perdre per tercera vegada les eleccions. La dreta amable i responsable que va investir Collboni per evitar un alcalde independentista, i que els Comuns van acceptar per salvar heroicament la ciutat de les terribles catifes capitalistes i el 3% de Xavier Trias, serà ara la dreta tenebrosa temptada de governar amb l’extrema dreta per enfonsar l’Estat més progressista de la història.

Per evitar la invasió, el partit d’Ada Colau -i qui sap si ERC– estarà disposat a entrar al govern del PSC a Barcelona amb un front popular d’esquerres. I amb càrrecs i sous, és clar. De fet, alguns no s’han mogut de l’Ajuntament i altres hi entraran en tromba després del 23J. L’endemà de les eleccions, uns i altres ja decidiran si la foto del bipartit -o tripartit- es justifica per fer front a l’amenaça de VOX i PP o si es recorre al clàssic de Barcelona va votar un govern progressista fort i plural en el cas, gens descartable, que el PSOE decidís abstenir-se per deixar governar el PP en minoria sense VOX.

La qüestió de fons, però, no és que naturalment Collboni busqui aliats per donar estabilitat a un executiu que a hores d’ara està entregat a la geometria variable. Tots els governs volen estabilitat. La qüestió és si el ciutadà es mereix la mentida reiterada sota la capa protectora de la superioritat moral dels qui es defineixen d’esquerres. Qui es creu que els Comuns i el PSC no tenien pactat abans de la investidura entrar al govern municipal, passi el que passi el 23-J? Qui es creu, com diuen els Comuns, que “no hi ha converses” amb Collboni per repartir-se el cartipàs? És lògic i legítim, però no ho és intentar enganyar els ciutadans i disfressar-ho tot com una lluita altruista contra l’amenaça de la dreta.

Sigui com sigui, Barcelona continuarà en mans de Madrid.