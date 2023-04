La pancarta de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, que és alhora president del govern espanyol, secretari general del PSOE i president de la Internacional Socialista i escalfa a la banda per ser president de torn de la UE, ha intervingut aquest diumenge en la convenció municipalista del partit. No és res excepcional. Tots els polítics amb càrrecs institucionals participen en actes de partit periòdicament. I tots, també, fan servir la política institucional per fer política de partit. Hi estem acostumats. Però Sánchez excel·leix especialment en la utilització d’aquest recurs. Per això sembla normal que, a un mes de les eleccions municipals i de diverses eleccions autonòmiques, hagi anunciat en un acte del seu partit –que només és un dels dos que formen el govern– una decisió que s’aprovarà al Consell de Ministres d’aquest dimarts.

La decisió en qüestió és sorprenent: si hi havia la possibilitat de mobilitzar per a lloguers assequibles 50.000 habitatges de la Sareb –una entitat amb un 45% de capital públic–, per què Pedro Sánchez ha esperat més de quatre anys a fer-ho? Sense molestar-se a justificar aquest retard ni concretar com es farà realitat aquest anunci –un míting no és l’escenari adequat per donar detalls tècnics, de la mateixa manera que no és el lloc adequat per anunciar aquestes decisions–, simplement ha deixat anar el titular, que ha considerat que anava a la línia de floració del PP. Perquè l’habitatge, ha dit, és un “problemón“, un diagnòstic perspicaç. Deu ser per això que aquesta setmana es va desencallar la llei d’habitatge que no s’ha fet en quatre anys i que ara, que s’ha d’acabar a correcuita abans del 28-M, sortirà com deu voldrà.

El cas és que tota aquesta potinejada electoralista d’una qüestió que mereixeria un pacte d’estat, si els que la fan servir sabessin què vol dir aquesta expressió, no penalitzarà gens ni mica el PSOE. De fet, sense manies, el seu secretari general / president del govern espanyol ha advertit que espera que el cop d’efecte tingui rendiment a les urnes. És clar que el més greu que li ha passat mai per fer servir les institucions amb interessos electorals ha sigut la multa de 500 euros que la JEC li va receptar per haver fet servir la Moncloa per a una entrevista poc abans de les eleccions del 10-N del 2019. Tot plegat queda tan lluny de la gravíssima falta de mantenir al balcó de la Generalitat una pancarta per la llibertat dels presos polítics que a Pedro Sánchez no li pot passar res de dolent. Prou que ho sap.