Combat postprocés

Les pròximes municipals seran molt més que una batalla convencional pel control dels ajuntaments. Seran el primer gran torcebraç polític de la Catalunya postprocés i la prova que determinarà si la nova etapa que intenta consolidar Salvador Illa arrela realment al territori, o si el país torna a donar gruix a l’eix nacional.
El PSC necessita convertir el poder de la Generalitat en poder territorial, perquè ja ha constatat que no n’hi ha prou amb governar des de les dues bandes de la plaça de Sant Jaume. La nova centralitat que els socialistes volen construir necessita alcaldies, majories i una xarxa institucional que li doni solidesa. I les municipals seran el primer gran examen d’aquest projecte.
El maig del 2027 també serà l’escenari on Junts es jugarà bona part del seu futur. Per la seva supervivència, el partit de Carles Puigdemont no es pot permetre que l’aliança entre socialistes i republicans acabi convertint-se en una nova normalitat als ajuntaments, i encara menys que aquesta fórmula li faci perdre centralitat dins del sobiranisme. De fet, l’entrada en escena d’Aliança Catalana complica encara més aquesta batalla. La pressió sobre Junts perquè recuperi un perfil més identitari i confrontatiu pot créixer, i això fa que les municipals siguin també una disputa per determinar quin espai ocuparà l’independentisme en el nou cicle polític.
Però hi ha una altra batalla que travessa totes les altres: Madrid. Junts ha de demostrar que pot condicionar la política espanyola, ERC necessita demostrar que els seus pactes amb Pedro Sánchez serveixen per obtenir resultats i no simplement per sostenir el PSOE, i Sánchez necessita que els seus socis catalans continuïn sent prou previsibles per mantenir dreta una majoria cada vegada més fràgil.
Una equació que pot saltar pels aires si les eleccions espanyoles acaben coincidint amb les municipals, perquè les qüestions locals quedarien eclipsades per una batalla estatal. Els alcaldes quedarien en un segon pla i Catalunya tornaria a votar també en clau espanyola. El PSC podria presentar-se com la garantia d’estabilitat Junts podria convertir les urnes en un plebiscit sobre Sánchez i ERC hauria de tornar a navegar entre sostenir la legislatura i diferenciar-se dels socialistes.
Les municipals seran molt més que un recompte d’alcaldies. Illa s’hi jugarà la consolidació del seu model, Junts, la recuperació de la centralitat, ERC, la credibilitat de la seva estratègia i Sánchez, una part de la seva supervivència política. Catalunya i Madrid tornen a mirar-se de cara.