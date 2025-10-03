Manllevo el concepte “borbomossos” del prioratí @passansj. Trobo que és un mot extraordinàriament adient per al cas de l’Albert. El senyor de Sants que els Mossos d’Esquadra han enviat al jutjat per protestar contra la visita del monarca espanyol a Montserrat. La notícia ha saltat just quan es compleix el vuitè aniversari del discurs infaust del fill del comissionista que viu amagat de la hisenda espanyola en una altra monarquia de farcell. El discurs que entronitzava “l’a por ellos“, la consigna que juntament amb la Lliga i la Guàrdia Civil uneix Espanya.
L’Albert haurà de passar pel jutjat perquè segons explica un caporal de la Brigada Mòbil va rebre un cop a l’orella amb un “pal”. Bé, més que pal és una canya de pescar del Decathlon. L’informe mèdic d’assistència és per sucar-hi pa. El metge l’envia cap a casa i li recomana un tractament simptomàtic. De fet, el metge no sap ni on ha rebut el suposat cop. Uns mossos que, per cert, no portaven ni casc ni escut.
A més, amb la quantitat de policia que hi havia i com n’és de vistós l’Albert és estrany que ningú veiés el cop a l’orella amb la canya de pescar. I una cosa és clara: l’Albert, per molt que s’hi esforci, no és Jackie Chan, ni tampoc pretén ser-ho. Com la majoria dels integrants de la concentració que no tenen cap intenció de fer cap mal ni prendre mal. Un fet és evident, o l’Albert és un alumne molt avantatjat del mestre Miyagui o el caporal dels Mossos és un ploramiques que no crec que tingués prou pebrots per escriure, pels mateixos fets, un atestat contra un nacionalista espanyol.
Però l’atestat no ho veu igual, el baenisme -l’estil de l’arquitecte de la causa del Procés, el guàrdia civil Daniel Baena– s’ha imposat en els informes dels policies contra els indepes. Carregar i mentir sobre els indepes els surt de franc i té premi, amb una judicatura, una fiscalia i una Conselleria d’Interior que els esperona i els protegeix. I més quan l’atestat utilitza tota l’estona la fórmula reverencial ”Ses Majestats” per referir-se als Borbons. I curiosament obvien el tractament de president quan han investigat Carles Puigdemont o Quim Torra.
Tampoc els detallo el dispositiu de seguretat que descriu l’atestat per la visita perquè procuro per la salut dels meus lectors . Diners públics per a la propaganda de la pacificació amb la benedicció d’un monestir que, en qualsevol país civilitzat, ja seria tancat per la vergonya històrica que ha fet passar a Catalunya. Poden tenir segura una cosa, els Mossos no haurien fet un atestat tan desproporcionat si els hagués tocat escriure els informes sobre els escàndols d’abusos que van patir alumnes de l’escola de l’abadia que no només roman oberta, sinó que, a més, ara rep molts diners públics.