Barcelona torna a l’ordre monàrquic

La ja exalcaldessa Ada Colau ha esquivat el conflicte polític tant com ha pogut durant els seus dos mandats. Però hi va haver com a mínim dos gestos polítics que ni el PSC ni el PP, dos partits del règim del 78, no haurien fet mai ni faran i que cal reconèixer. El setembre de 2017 va rebre a l’Ajuntament els 712 alcaldes investigats per la Fiscalia per la seva implicació en els preparatius de l’1-0. La batllessa va reclamar als alcaldes que fessin saber a l’Estat que Catalunya era “un sol poble” i que el que estava en joc anava molt més enllà de la independència i tocava la “defensa de les llibertats”. El segon gest va ser anterior, quan el 2015 l’estrenada alcaldessa va retirar el bust del rei Joan Carles de la sala de plens. En aquest cas, el 2021 el Tribunal Suprem va obligar els consistoris a posar la foto del nou Borbó a la sala de plens. Colau va posar-lo en petit i en un lateral, i va assistir als plens amb una mascareta amb la bandera republicana.

Gestos que no s’han acabat de traduir en política? Probablement, però el que és segur és que amb l’alcalde del PSC Barcelona torna oficialment a l’ordre monàrquic sense fissures. El mateix Jaume Collboni, arribat a Sant Jaume per una operació gestada des de Madrid per barrar el pas a l’independentisme, ho exhibeix -amb un missatge en castellà- a xarxes socials amb una fotografia en què apareix somrient amb el rei Felip VI. Avís per si algú no ho havia entès el dia de la investidura, que això va de l’eix nacional i no social. Això no obstant, no serà cap impediment perquè els Comuns tornin al govern municipal després del 23-J.

El PSOE és el partit del règim més bel·ligerant en defensa de la monarquia espanyola. Els socialistes han estat peça fonamental en el blindatge de la corona impedint comissions d’investigació sobre les corrupteles dels Borbons i fent reverències polítiques. Quan es tracta de protegir la corona, pilar fonamental del règim del 78 i del sistema de privilegis de les elits espanyoles, el PSOE s’alia amb VOX i PP i aquí no hi ha fantasmes de l’extrema dreta que valguin.