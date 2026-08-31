A Madrid han tingut un despertar dolent

Estaven tocant el cel de la mà de la Virgen del Pilar. Espanya acabava de guanyar un Mundial amb vuit jugadors del Barça, una fantasia feta realitat, amb la Masia -pensaven- disciplinadament al servei de la propaganda del nacionalisme espanyol. Audiències descomunals de la Roja a Catalunya, amb TVE destrossant TV3 i petards a cada gol espanyol. Milers de joves catalans celebrant al carrer, per una vegada, el mateix triomf que el Borbó, Marchena i Ana Rosa Quintana. I encara estava previst un homenatge als jugadors del Barça que havien guanyat amb la selecció espanyola. Un dolcíssim somni borbònic estava a punt de fer-se realitat, amb afeccionats entrant al Camp Nou amb banderes espanyoles i Catalunya sencera ofrenant noves glòries a Espanya. Ep, i encara més, un Mundial en perspectiva, l’any 2030, amb Espanya fent d’amfitrió principal i, com a complement, Portugal i el Marroc, satel·litzats, i el món sencer esperant la final al Santiago Bernabéu.
Però no. Va i un dia, a Elx, se’ls descontrolen uns piolins als quals se’ls havia desfermat l’instint depredador contra un menor que portava una estelada. I adeu. De cop, es va fondre a negre aquell Camp Nou imaginat ple de banderes espanyoles. I es van despertar, sobtadament, amb un homenatge a l’estelada liderat per Joan Laporta i els jugadors catalans del Barça, que van sortir a defensar els valors del club i la llibertat d’aquest país. I no només això. Per si fos poc, el Marroc els posa en evidència amb una sola jugada i es queden sols al món defensant les españolísimas colonietes que els queden al nord d’Àfrica. I ara com faran el Mundial amb Mohammed VI?
S’han despertat, inesperadament, amb el Camp Nou ple d’estelades i ells ben ofesos. I mentrestant, a Ceuta, l’imperiet a punt de caure. I no se’ls preveu cap alegria fins que, durant la Diada, ens barallem ben fort entre nosaltres. Se’ls faran llargs aquests dies.