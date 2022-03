Zelenski aposta per un referèndum per solucionar el conflicte del Donbass

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat que fins que no parli amb Putin no es trobarà una solució per al conflicte del Donbass. “No serà possible la fi de la guerra sense una reunió en qualsevol format”, ha advertit Zelenski, que ha assegurat que ho ha estat proposant “durant anys”. El president d’Ucraïna ha assegurat que en aquesta trobada “està disposat a plantejar qüestions sobre els territoris ocupats”, és a dir, ha obert la porta a cedir el Donbass i la península de Crimea sempre després d’un referèndum.

“Són rellevants per nosaltres i molt importants, però segur que aquesta decisió no es prendrà en aquesta reunió”, ha continuat, segons recullen les agències ucraïneses de notícies. Per tot això, ha insistit que el primer que s’ha de fer és fer “el primer pas cap a les garanties de seguretat” i un “alto el foc”. “Aquest procés serà decidit pel Consell i el poble d’Ucraïna”, ha afegit per deixar clar que els ucraïnesos haurien de votar per decidir què passa amb aquests dos territoris.

Els requisits de Rússia per aturar la guerra

Tots els compromisos a què s’arribi amb Rússia, ha dit, els haurà de ratificar la ciutadania en un referèndum. “Ho he explicat a tots els grups de negociació quan es parla d’aquests canvis que poden ser històrics (…) farem un referèndum”, ha assegurat Zelenski. Precisament l’annexió de Crimea a Rússia i la independència de les autoproclamades repúbliques del Donbass, Donetsk i Lugansk, són dos dels requisits de Rússia per plantejar-se aturar l’ofensiva. La tercera reivindicació és que Ucraïna mantingui la neutralitat, l’única cosa que ja ha acceptat públicament Zelenski, que ha assegurat que comprén que Ucraïna no pot entrar a l’OTAN.

La darrera trobada entre delegacions russa i ucraïnesa va ser a Ankara, Turquia, ara fa dotze dies. La intenció era arribar a un alto el foc, però les negociacions no van donar resultat i es continuen mantenint converses de pau.