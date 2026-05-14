El conflicte polític i estratègic pel Taiwan, que es remunta a la Segona Guerra Mundial, ha sigut un dels temes tractats en la històrica visita de Trump a Pekin, que s’estendrà fins divendres. Xi Jinping, president de la Xina, ha advertit aquest dijous el seu homòleg estatunidenc, Donald Trump, que la “independència de Taiwan i la pau a l’estret” són dos conceptes “incompatibles”. Per la qual cosa, si aquest assumpte no es gestiona bé, “sorgiran friccions” entre les dues superpotències, una situació que escalaria un possible conflicte en les relacions bilaterals, segons ha manifestat el cap de l’executiu xinès en declaracions recollides per l’agència Xinhua i Europa Press.
La reunió entre ambdós líders s’ha celebrat al Gran Saló del Poble de la plaça de Tiananmen, a Pekin. El mandatari xinès ha situat la qüestió taiwanesa com l’afer “més important en les relacions” entre els dos països, i ha subratllat que “mantenir la pau i l’estabilitat a l’estret de Taiwan són el denominador comú més gran entre la Xina i els EUA”. La introducció d’aquest tema en la seva intervenció ha suposat un canvi de to respecte a l’inici de la reunió bilateral marcada pels elogis. Trump ha definit a Xi com un “gran líder” amb qui, considera, pot fer negocis. Per la seva banda, Xi Jinping ha al·legat que Washington i Pequín han de ser “socis, no adversaris”.
Trump preveu un futur fantàstic en les relacions
Donald Trump ha pronosticat “un futur fantàstic” per a les relacions del seu país amb la Xina. A la trobada, ha assegurat que els trenta millors empresaris que han estat convidats en la seva delegació “esperen amb interès comerciar i fer negocis” amb Pequín de manera “recíproca”. El dirigent nord-americà ha considerat el president del gegant asiàtic com “un amic” i ha definit la reunió com “la cimera més gran de la història”.
En les relacions comercials entre els dos països, Xi Jinping ha advertit que “no hi ha guanyadors” i que l’essència del vincle és el “benefici mutu i la cooperació”. Argumenta que el millor resultat possible en l’aliança comercial ha d’estar “globalment equilibrat”.
Hores abans de la reunió, el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, ha assenyalat que l’administració Trump intentarà convèncer la Xina que tingui un rol més actiu a les negociacions per aturar la guerra de l’Iran. El cap de la diplomàcia ha avançat que el gegant asiàtic tindrà una oportunitat en aquest sentit quan es presenti davant Nacions Unides una resolució per “condemnar” a l’Iran pel qual està fent a l’estret d’Ormuz.