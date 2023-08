Trump serà jutjat el 4 de març per intentar manipular les eleccions del 2020

El judici contra l’expresident dels Estats Units, Donald Trump, se celebrarà el pròxim 4 de març. Així ho ha establert la jutgessa Tanya Chutkam, que instrueix el cas per l’intent de Trump de revertir els resultats de les eleccions presidencials del 2020 que va guanyar Joe Biden. La setmana passada Trump es va entregar a una presó de Georgia on el van fitxar i el van deixar en llibertat provisional. Chutkam ha fixat la data el pròxim mes de març rebutjant així la petició dels advocats de Trump, que havien demanat que es deixés marge fins al 2026 perquè havien d’analitzar molts documents.

Trump s’enfronta a tres càrrecs de conspiració i un d’obstrucció a un procediment legal en relació amb l’assalt al Capitoli, que es va produir el 6 de gener del 2021. L’expresident hauria intentat evitar la certificació dels resultats que van fer president a Joe Biden. Trump també té causes obertes per suborns a l’actriu Stormy Daniels perquè ocultés un afer i també per haver guardat documentació confidencial a la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida.

La fotografia policial de Donald Trump que ell mateix va penjar en el seu retorn a Twitter un cop fitxat a la presó de Fulton, a Geòrgia / Twitter

Una data de judici molt especial

El 4 de març, quan se celebrarà el judici segons ha establert la jutgessa Tanya Chutkam, és una data molt especial al calendari electoral dels Estats Units. Es tracta de la vigília del dia en què molts estats escullen els qui seran els seus candidats per a les eleccions presidencials, que se celebraran el mateix any 2024. D’aquesta manera, l’atenció mediàtica oscil·larà entre el judici a Donald Trump i les noves eleccions en les quals Biden podria repetir com a president dels Estats Units.