Rússia estudia ocupar tota la costa ucraïnesa fins a Transnístria

La invasió russa d’Ucraïna podria arribar fins a la regió separatista de Transnístria, a Moldàvia. Així ho ha indicat el comandant en funcions de l’Exèrcit de Rússia, Rustam Minnakaiev, durant un acte a Sant Petersburg. Segons han recollit les agències russes Tass i Interfax, Minnakaiev ha assegurat que un corredor rus al sud d’Ucraïna permetria “una altra sortida a Transnístria, on també hi ha actes d’opressió a la població de parla russa”, unes afirmacions sobre les quals no hi ha proves. Transnístria és oficialment una zona de Moldàvia autoproclamada independent i amb presència de soldats russos des de fa dècades, informa l’agència ACN.

Davant d’aquesta possibilitat, el govern de Moldàvia ha convocat l’ambaixador rus a Chişinău per demanar-li explicacions, segons ha informat el Ministeri d’Afers Estrangers i Integració Europea del país. L’executiu moldau ha expressat “greu preocupació” per les paraules de Minnakaiev, que “contradiuen la posició de la Federació Russa de donar suport a la sobirania i la integritat territorial de la República de Moldàvia dins de les fronteres reconegudes internacionalment”.

La represa de l’ofensiva russa sobre el Donbass, amb Mariúpol pràcticament en mans de les tropes del Kremlin, forma part de la “segona fase de l’operació especial”, que és com el govern rus anomena la guerra. L’objectiu de Rússia és, segons Minnakaiev, “establir el control total sobre el Donbass i el sud d’Ucraïna” i crear “un corredor terrestre fins a Crimea”. Per aconseguir-ho, caldrà conquerir la tercera ciutat ucraïnesa, Odessa, que aquest mateix dissabte ha patit un bombardeig que ha deixat almenys cinc morts i 18 ferits, segons l’oficina del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

A l’est, a Mariúpol, el govern municipal ha denunciat que no s’ha pogut dur a terme l’evacuació prevista de civils perquè “els russos no ho permeten”. La ciutat fa setmanes que viu un cru setge i que ara es redueix pràcticament a una zona industrial, ja que les tropes russes ja controlen bona part de la localitat.