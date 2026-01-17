L’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA) va anunciar el passat divendres que s’ha acordat un alto el foc parcial entre Rússia i Ucraïna al voltant de la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, i que des del març del 2022 està sota el domini de l’exèrcit rus. Aquest alto el foc arriba per poder fer les reparacions que la línia elèctrica de reserva de la instal·lació nuclear necessita que es facin, ja que des del passat 2 de gener es troba fora de servei pels atacs ucraïnesos sobre les posicions russes.
En declaracions recollides per Europa Press, el director general de l’OIEA, Rafael Grossi, ha assenyalat que es “continua treballant estretament amb totes dues parts per a garantir la seguretat en la central nuclear de (Zaporíjia) i prevenir un accident nuclear durant el conflicte. Aquest alto el foc temporal, el quart que negociem, demostra el paper indispensable que continuem exercint”.
L’OIEA assenyala que la intenció és començar les reparacions els pròxims dies i retornar al funcionament la línia de 330 quilowatts, “danyada i desconnectada” i tornar-la a connectar a la línia principal. A més, un altre equip de tècnics s’ha desplaçat fins a la central per avaluar les mesures adoptades per mantenir la seguretat nuclear de la planta davant la meteorologia adversa d’aquest hivern.
Les centrals d’Ucraïna, atrapades per l’activitat militar
Els observadors de l’OIEA assenyalen que només en la darrera setmana s’ha detectat activitat militar en cinc plantes militars d’Ucraina arribant a registar-se fortes explosions als voltants de les centrals. “La deterioració de la xarxa elèctrica d’Ucraïna a causa de la persistent activitat militar té implicacions directes per a la seguretat nuclear de les seves instal·lacions nuclears. L’OIEA continuarà avaluant prioritàriament la funcionalitat d’aquestes subestacions crítiques”, alerta Grossi.
Cal destacar que només des que va començar la guerra entre Ucraïna i Rússia la central de Zaporíjia s’ha quedat fins a 12 ocasions sense corrent des de febrer de 2022 i que des dels primers moments de la guerra va quedar en mans russes.