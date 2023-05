Occident ultima noves sancions per “asfixiar” Rússia

Occident prepara noves sancions econòmiques per “asfixiar” Rússia i aturar la seva “maquinària de guerra”. Els líders del G7, que estan reunits a Hiroshima (Japó), ha confirmat que imposaran una nova tanda de sancions “coordinades” contra Moscou per “reduir encara més la capacitat de Rússia de continuar amb aquesta agressió il·legal”. L’objectiu del G7 és atacar la línia de flotació de la indústria armamentística russa, que té una gran dependència de components estrangers per funcionar.

“Ampliarem les sancions per garantir que les exportacions d’articles essencials per a Rússia i la seva guerra d’agressió, inclosos els que fa servir al camp de batalla, queden restringides a tot el món”, diu el comunicat del G7. Els líders occidentals també tenen al punt de mira les entitats i empreses que traslladen material al front de guerra, que s’han especialitzat a esquivar les sancions actuals. També exigeixen a països com Iran que “deixin de donar suport material a l’agressió de Rússia de manera immediata”.

Els líders del G7 reunits a Hiroshima / G7

Zelesnki viatja al Japó per reunir-se amb el G7

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, viatjarà al Japó per participar en la cimera del G7, segons ha confirmat el secretari del Consell de Seguretat i Defensa Nacional d’Ucraïna, Oleksiy Danilov. “Allà es decidiran coses molt importants i, per tant, la presència del president és absolutament essencial per defensar els nostres interessos i presentar propostes i arguments clars sobre el que passa a Ucraïna”.

Les sancions del G7 també busquen acabar amb els buits legals del sistema bancari mundial que han permès a Rússia “eludir les sancions financeres”. La intenció és reduir els ingressos que té Rússia per la venda de petroli i gas.

Rússia contraataca amb un viatge a la Xina

El primer ministre de Rússia, Mijail Mishustin, ha anunciat que la setmana que ve farà un viatge oficial a la Xina, on es reunirà amb el president del país, Xi Jinping, i el primer ministre, Li Qiang. El Kremlin ha explicat que el viatge és per enfortir les relacions bilaterals entre ambdós països, en especial en sectors clau com la indústria, l’energia, les infraestructures i l’agricultura. La Xina és el principal aliat de Rússia i fins ara ha mantingut una certa equidistància en la invasió d’Ucraïna. A finals de març Xi Jinping va viatjar a Rússia per reunir-se amb Vladímir Putin per discutir la lletra petita del pla de pau que impulsa Pequín per acabar amb la guerra.