Netanyahu aconsegueix majoria absoluta i guanya les eleccions a Israel

L’exprimer ministre israelià i líder del partit Likud, Benjamin Netanyahu, ha guanyat les eleccions parlamentàries a Israel, celebrades aquest dimarts. El recompte oficial de vots dona al bloc de dretes, encapçalat per Netanyahu, la majoria absoluta a la Knesset (al Parlament d’Israel) després de situar al Likud i als seus potencials aliats amb uns 65 escons de 120, suficients per formar un govern. Amb aquesta victòria, Netanyahu, el que era l’actual líder de l’oposició, recupera el càrrec de primer ministre, el que ja va ostentar entre 1996-1999 i el 2009-2021. Tot i que els resultats finals no s’esperen fins dijous, tot apunta que aquest serà el seu sisè mandat.

La Comissió Electoral concedeix al Likud 31 legisladors mentre que el seu principal suport, el partit ultradretà Sionisme Religiós, n’ha obtingut 14, una fita històrica de l’extrema dreta a Israel. Aquests escons, sumats als que ha assolit la resta del bloc de formacions que li donen suport, Netanyahu superaria el llindar dels 61 escons que li dona la majoria absoluta al Parlament. Als seus 73 anys, el líder del Likud torna al poder després d’un any i mig a l’oposició.

El líder de Sionisme Religiós, Itamar Ben Gvir, ha promès que Israel tindrà un govern “completament de dretes”. El Times of Israel detalla que l’ultradretà ha assegurat que “treballarà per tots, inclosos els que m’odien”.

En segona posició ha quedat el partit centrista Yesh Atid, del primer ministre sortint, Yair Lapid, que ha aconseguit 24 escons. La seva pujada, però, no és suficient perquè altres socis, com Meretz, que ha quedat fora del Parlament, hagi retrocedit i no ha superat el 3,25% dels vots, necessari per accedir a la Knesset.

El primer ministre israelià Yair Lapid i la seva dona Lihi, votants a les eleccions a Israel aquest dimarts | EP

Cinc eleccions en tres anys

Els comicis celebrats aquest dimarts són els cinquens que s’han celebrat a Israel en els últims 3 anys. L’exprimer ministre ja es postulava com a guanyador -un altre cop- i es presentava com el gran mobilitzador del vot, tant entre els seus partidaris com els contraris al seu retorn. Per això, la coalició que 16 mesos enrere va permetre treure del poder a aquest veterà líder conservador, havia de demostrar que hi havia vida política més enllà de Netanyahu, però no ho han aconseguit.

A més, malgrat els diversos fronts judicials oberts contra ell per presumpta corrupció, sobre els quals plana també l’ombra de la inhabilitació política, Netanyahu segueix al capdavant del partit d’ideologia conservadora. En la legislatura que ara acaba ja era la formació amb més diputats en la Knesset, i així continuarà sent.