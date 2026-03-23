Mor l’exprimer ministre de França Lionel Jospin

L’exprimer ministre socialista de França Lionel Jospin ha mort als 88 anys, han informat fonts familiars a l’agència AFP. Cap de l’executiu francès del 1997 al 2002 en un executiu de cohabitació, va ser primer ministre amb Jacques Chirac com a president de la república i va defensar polítiques propulsores de l’estat del benestar.
Va ser un gran valedor de la reducció de jornada laboral a 35 hores setmanals i va impulsar reformes socials. A més de cap del govern, va ser secretari general del Partit Socialista del 1981 al 1988 i del 1995 al 1997. Es va presentar a les presidencials del 1995 i del 2002, en una campanya en què va rivalitzar, precisament, amb Chirac, president que es presentava a la reelecció i el seu gran rival durant anys. En la primera volta, va ser eliminat i Chirac i Jean-Marie Le Pen van passar a la segona. En perdre les eleccions del 2002, Jospin va posar fi a la seva carrera política, una decisió criticada pel seu propi partit. Com recorda el diari Ara, el seu director de campanya, Jean Glavany, va admetre que “va faltar una explicació”. Anys després, Jospin va dir que si el poble l’havia apartat, ell feia un pas al costat.
“Lionel Jospin és una figura clau a la política francesa“, ha destacat el president francès, Emmanuel Macron, en un missatge de condolències, on ha recordat que el polític va ser secretari del Partit Socialista sota el mandat de François Miterrand, ministre d’Educació, primer ministre i membre del Consell Constitucional. El president ha enaltit “el seu rigor, valentia i ideal de progrés”.
D’altra banda, l’actual secretari general del Partit Socialista de França, Olivier Faure, ha mostrat la seva tristesa per la mort de Jospin, qui representava a una esquerra “exigent, íntegra i republicana”. En temps d’inestebalitat política, ha declarat Faure, “la seva trajectòria recorda que és possible governar sense comprometre l’esperit de l’època”.
Per acabar amb les seves condolències, Faure ha indicat que Jospin mai va recòrrer a les soluciones fàcils ni al cinisme, i que mereix un homenatge nacional.
El líder de la França Insubmissa Jean-Luc Mélenchon ha descrit a Jospin com un exemple d’ excel·lència i dedicació a la feina”. “Serà recordat com el defensor de la setmana laboral de 35 hores, el líder de l’aliança vermella-rosa-verda i ferm opositor de l’augment de l’edat de jubilació”, ha expressat. Ha recordat, a més, que va ser ministre de Formació Professional durant l’etapa en què Jospin va ser primer ministre: “El seu suport incondicional en aquest càrrec continua sent motiu de profunda gratitud”.