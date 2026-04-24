L’OTAN ha sortit al pas per aturar els peus al president dels EUA, Donald Trump. L’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, a través de les declaracions d’un portaveu a Europa Press, ha deixat clar que el Tractat de Washington, el document fundacional de l’Aliança Atlàntica, no preveu cap mecanisme per expulsar cap estat membre, després que el Pentàgon hagués sospesat aquesta opció amb Espanya com a càstig als aliats que no han fet costat als EUA en la seva ofensiva contra l’Iran, segons uns correus electrònics filtrats a la premsa.
Aquesta agència informativa assenyala que el funcionari del Pentàgon indica en el correu que les opcions polítiques contemplades són una “frustració evident” davant la postura dels aliats americans de no concedir als EUA accés, bases i drets de sobrevol, també anomenats ABO, un “punt partida absolut per a l’OTAN”. A més, entre les opcions que recull el correu, també inclou la revisió de la posició dels Estats Units sobre la reclamació britànica de les Illes Malvines.
Les disposicions legals de l’OTAN només preveuen que un estat pot deixar de formar part de l’aliança mitjançant la voluntat pròpia, tal com recull l’article 13 del Tractat de Washington, que especifica que “qualsevol de les parts pot deixar de formar part” un any després d'”haver notificat la seva renúncia al govern dels Estats Units”.
Pedro Sánchez respon les amenaces del Pentàgon
La reacció espanyola davant d’aquesta informació ha arribat a través del president de l’executiu, Pedro Sánchez, que ha restat importància a aquest assumpte defensant que no ha rebut cap queixa de part de l’executiu republicà i ha reivindicat la lleialtat d’Espanya com a soci que compleix amb les seves obligacions.
“No treballem amb e-mails, sinó amb documents oficials i posicionaments del govern dels EUA“, ha conclòs el president socialista abans de la seva arribada a la cimera informal de la Unió Europea a Xipre, establint la seva posició al respecte: “Absoluta col·laboració amb els aliats, però sempre dins del marc legal internacional”. Cal recordar que a la cimera del passat estiu a la Haia, on els estats membres van consensuar un objectiu de despesa del 5%, Espanya va manifestar que destinaria el 2,1% del seu PIB, per la qual cosa Sánchez defensa que el paper d’Espanya en la guerra no genera debat. Anteriorment, el president Trump ha sigut molt crític cap a Espanya i altres socis de l’OTAN per la seva poca implicació en la guerra del Pròxim Orient. Fins i tot, ha arribat a amenaçar amb la sortida del seu país de l’aliança militar que actualment integra 32 membres.