L’Iran condemna la retòrica “amenaçadora” de Trump contra l’Oman

L’espiral d’amenaces a l’Orient Mitjà persisteix. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors de l’Iran, Esmaeil Baghaei, ha condemnat la “retòrica amenaçadora” dels EUA “contra l’Iran i altres països de la regió”, i ha expressat la seva “solidaritat” amb l’Oman després que el president Donald Trump amenaces amb “destruir el país per les seves negociacions amb Teheran sobre el control de la navegació a l’estret d’Ormuz”, segons ha recollit l’agència Europa Press.
“L’amenaça de destruir un estat membre de l’ONU que sempre ha jugat un paper constructiu per a la pau i la seguretat regional no és només una violació del principi fonamental de prohibir l’amenaça de l’ús de la força, sinó també un senyal perillós de la normalització de la intimidació en les relacions internacionals”, ha afirmat el portaveu iranià.
Trump va declarar des de la Casa Blanca que “l’Oman s’ha de comportar com tots els altres o l’haurem de destruir“, tot afegint que, un cop s’assoleixi un acord de pau amb l’Iran, “l’estret estarà obert per a tothom”. L’atac nord-americà es va produir enmig d’un procés de negociacions indirectes entre l’Iran i els EUA — mediat per l’Oman — per intentar arribar a un nou acord nuclear, després que Washington es retirés unilateralment el 2018 del pacte signat el 2015.
L’Iran condemna els atacs al sud del país
Paral·lelament, el diplomàtic iranià ha mostrat el seu enuig pels darrers atacs nord-americans executats contra el sud del país i ha anunciat que Teheran ha respost bombardejant una “base aèria” nord-americana a la regió. Ha expressat la seva “ferma condemna” a “l’agressió militar nord-americana” contra el municipi costaner de Bandar Abbas, situada davant de l’estret d’Ormuz, i ha subratllat que “aquestes accions agressives contra la integritat territorial i la sobirania nacional de l’Iran constitueixen una violació flagrant del dret internacional i la carta de les Nacions Unides”.
El representant de la cartera d’exteriors dels aiatol·làs ha exigit que el Consell de Seguretat de l’ONU compleixi les seves responsabilitats i faci “retre comptes als agressors nord-americans”, i ha denunciat les “contínues violacions” de l’alto el foc assolit el 8 d’abril, incloent-hi “atacs contra vaixells comercials” al golf Pèrsic.
L’exèrcit dels EUA va assegurar a primera hora del matí haver abatut quatre drons sobre l’estret d’Ormuz, i posteriorment va llançar un atac contra una base iraniana a Bandar Abbas. En resposta, la Guàrdia Revolucionària va reivindicar un atac contra la “base nord-americana origen de l’atac” i va advertir que “l’agressió no quedarà impune”. Les autoritats del Ministeri de Defensa de Kuwait, d’altra banda, ha indicat que els seus sistemes de defensa aèria van repel·lir “un atac amb míssils i drons”, sense pronunciar-se sobre el seu origen.