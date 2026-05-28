La espiral de amenazas en Oriente Medio persiste. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha condenado la «retórica amenazadora» de EE.UU. «contra Irán y otros países de la región», y ha expresado su «solidaridad» con Omán después de que el presidente Donald Trump amenazara con «destruir el país por sus negociaciones con Teherán sobre el control de la navegación en el estrecho de Ormuz», según ha recogido la agencia Europa Press.

«La amenaza de destruir un estado miembro de la ONU que siempre ha jugado un papel constructivo para la paz y la seguridad regional no es solo una violación del principio fundamental de prohibir la amenaza del uso de la fuerza, sino también una señal peligrosa de la normalización de la intimidación en las relaciones internacionales», ha afirmado el portavoz iraní.

Trump declaró desde la Casa Blanca que «Omán debe comportarse como todos los demás o tendremos que destruirlo«, añadiendo que, una vez se alcance un acuerdo de paz con Irán, «el estrecho estará abierto para todos». El ataque estadounidense se produjo en medio de un proceso de negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU. — mediado por Omán — para intentar llegar a un nuevo acuerdo nuclear, después de que Washington se retirara unilateralmente en 2018 del pacto firmado en 2015.

Irán condena los ataques en el sur del país

Paralelamente, el diplomático iraní ha mostrado su enojo por los últimos ataques estadounidenses ejecutados contra el sur del país y ha anunciado que Teherán ha respondido bombardeando una «base aérea» estadounidense en la región. Ha expresado su «firme condena» a «la agresión militar estadounidense» contra el municipio costero de Bandar Abbas, situado frente al estrecho de Ormuz, y ha subrayado que «estas acciones agresivas contra la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán constituyen una violación flagrante del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, habla durante una entrevista con Xinhua en Teherán. Europa Press / Contacto / Sha Dati

El representante de la cartera de exteriores de los ayatolás ha exigido que el Consejo de Seguridad de la ONU cumpla con sus responsabilidades y haga «rendir cuentas a los agresores estadounidenses», y ha denunciado las «continuas violaciones» del alto el fuego alcanzado el 8 de abril, incluyendo «ataques contra barcos comerciales» en el golfo Pérsico.

El ejército de EE.UU. aseguró a primera hora de la mañana haber abatido cuatro drones sobre el estrecho de Ormuz, y posteriormente lanzó un ataque contra una base iraní en Bandar Abbas. En respuesta, la Guardia Revolucionaria reivindicó un ataque contra la «base estadounidense origen del ataque» y advirtió que «la agresión no quedará impune». Las autoridades del Ministerio de Defensa de Kuwait, por otro lado, han indicado que sus sistemas de defensa aérea repelieron «un ataque con misiles y drones», sin pronunciarse sobre su origen.