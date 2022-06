L’extrema dreta torna a dominar les legislatives a la Catalunya Nord

Com el passat mes d’abril, el votant de la Catalunya Nord ha tornat a confiar en l’extrema dreta de Marie Le Pen. Com va passar a les eleccions presidencials, la primera volta de les eleccions legislatives franceses han donat la victòria als candidats de la Reagrupament Nacional. Comptat i debatut són quatre candidates de Le Pen que han quedat en primer lloc i que tenen possibilitat de atorgar diputats a un virtual grup parlamentari a l’assemblea nacional francesa. Una situació ben diferent a la de la resta de l’Estat francès on hi ha hagut un doble podi, amb l’empat tècnic entre els diputats d’En Marxa, Emmanuel Macron -que obté 25,75%-, a la Nupes de Jean-Luc Mélanchon -contra 25,66%-, i 18, 68 al RN de Marine Le Pen.

Quatre circumscripcions

En concret, a la circumscripcions principals, de Perpinyà 1, Shopie Blanc ha obtingut el 31% davant el diputat de la República en Marche, Romain Grau, que ha pogut mantenir un 26%. La tercera posició ha estat pel candidat de Nupes, Francis Daspes, queha retingut un 24%. En canvi, el partit més ultra, d’Éric Zemmour s’ha quedat només amb un 5,5%. La candidata catalanista, Rita Peix, d’Oui au Pays Catalan s’ha quedat en un just 2,06%.

Reagrupament Nacional ha conservat el seu bastió de la circumscripció de la Vall de l’Aglí i la Costa Sorrenca amb un 38% dels vots. Una victòria incontestable d’Anaís Sabatini. La segona candidata, de Renaissance, Fréderique Lis, s’ha quedat a un allunyat un 21%. La unió de les esquerres, que tenia com a candidat David Berrué, s’ha quedat en tercer lloc amb un 20% dels vots. Els republicans han obtingut un 9% dels vots emesos, el candidat de Reconquesta -la formació de Zémour- ha obtingut un 6%. La candidatura de Oui au Pays Catalana, representada per Joël Diago, ha recollit un 2,79%.

El resultat, però, és diferent a la vall de la Tet, que va des de Perpinyà fins a la Cerdanya i Capcir. Si bé ha guanyat Reagrupament Nacional ho ha det per la mínima. Així s’ha registrat gairebé un empat a 27% entre Sandrine Dogor-Such de Le Pen i la candidata de les esquerres de la Nupe, Natahalie Cullell. La candidatura que fa suport explícit a Macron ha quedat tercera amb un 24%; els republicans recullen un 6%, el candidat de Reconquesta no ha arribat al cinc i Morgane Le Floch, per Oui au Pays Catalan 2.57%.

Ara bé, al Vallespir, Mihèle Martinez de Reagrupament ha guanyat amb diferència, i ha obtingut un 30%. El candidat de la República en Marxa, Sébastien Cazenove, s’ha quedat amb un 21.81. Jérome Pous de la NUPES, allunyat de la possibilitat d’entrar en la segona volta mb un 9,5%. La ultra dreta de Zémour es queda al 5,5%, els republicans no arriben al 4% i Jordi Vera per Oui au pays Catalan ha obtingut un meritori 2.57%.