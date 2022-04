Macron crida a la unitat i promet “donar resposta” als votants de Le Pen

El president de França, Emmanuel Macron, ha fet una crida a la unitat de la ciutadania després de guanyar les eleccions presidencials d’aquest diumenge. “El nostre país està envoltat de dubtes i de divisions. Haurem de ser forts, però ningú no es quedarà abandonat ni enrere”, ha dit durant el discurs de celebració de la seva victòria. S’ha imposat de nou a la líder del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, a qui ja va vèncer el 2017, tot i que ara amb una diferència menor. Davant dels simpatitzants que l’han rebut als peus de la Torre Eiffel, a París, Macron ha assegurat que ja no és “el candidat guanyador sinó el president de tots”.

Per això s’ha compromès a “donar resposta a la ràbia” dels qui han votat l’extrema dreta. “Serà la meva responsabilitat i la dels que són al meu voltant. Els vots d’avui ens obliguen a tenir en compte les dificultats de totes les vides”, ha afirmat. També ha tingut paraules per aquells que s’han abstingut o l’han votat a ell per impedir la victòria de Le Pen i ha dit ser “molt conscient” del “sentit del deure” que ha d’encapçalar a partir d’ara. És per això que ha promès que “aquesta nova era no serà una continuació del quinquenni que s’acaba”.

Segons ha anunciat, pretén crear “una França forta i una Europa forta a través d’inversions i canvis constants que garanteixin el progrés per a tothom” i que situïn el seu país com a “gran nació ecològica”. Un projecte “basat en el treball”, “humanista” i “per a Europa”, ha afegit al costat de la seva esposa, Brigitte Macron, amb qui ha arribat a la Torre Eiffel acompanyat d’un grup de nens d’edats diverses.

Emmanuel Macron s’ha imposat finalment a Marine Le Pen en la segona volta de les eleccions presidencials franceses que se celebren aquest diumenge. Macron ha estat reelegit amb el 58,5% dels vots, mentre que Le Pen ha obtingut el 41,5%, segons informen mitjans francesos. Segons els primers sondejos, Macron ha aconseguit convèncer la majoria d’electors davant la recepta anti-europeista de l’extrema dreta de Le Pen.