Vint països de Centreamèrica, Sud-amèrica i el Carib han executat 8.700 detencions relacionades amb la possessió o el tràfic d’armes i drogues, en una operació coordinada per la Interpol amb el suport l’Organització d’Estats Americans (OEA). L’organisme regional americà ha informat de la confiscació de 3.308 armes de foc il·legals i 56 tones de drogues il·lícites, segons un comunicat difós per l’organització internacional panamericanista recollida per Europa Press. Les operacions de l’anomenada Operació Orca XI es van desenvolupar entre el 15 d’octubre i el 30 de novembre de 2025, durant sis setmanes de desplegament coordinat entre forces de seguretat de dues desenes de països de la regió.
A més de les detencions, l’operació ha permès el decomís de “prop de 200.000 cartutxos de munició, 256.025 dòlars (220.000 euros) en efectiu i 210 vehicles”, en un dels operatius de seguretat més ambiciosos duts a terme a la regió en els darrers anys.
Una problemàtica amb gran abast
Pel que fa a les substàncies confiscades, deu dels vint països participants van requisar 6,9 tones de cocaïna, 659.403 plantes de coca, 9,3 tones de pasta base de cocaïna, 38,5 tones de marihuana, dues tones de metamfetamina i onze quilograms de ketamina. Les xifres reflecteixen l’abast i la diversitat del narcotràfic que opera a la zona, amb rutes que connecten zones de producció amb mercats internacionals.
El comunicat conjunt d’Interpol i l’OEA subratlla que “el tràfic d’armes de foc a la regió està estretament vinculat a altres formes d’activitat criminal, inclosos el tràfic de drogues, el tràfic de persones, el tràfic il·lícit de migrants i el ciberdelicte”. En aquest sentit, s’assenyala que les organitzacions criminals “solen utilitzar les mateixes rutes per a múltiples mercaderies il·lícites” i que l’Operació Orca XI “ha posat en evidència aquesta connexió”, la qual cosa revela la naturalesa interconnectada de les xarxes criminals que operen al continent americà.
Operación liderada por INTERPOL con el respaldo de la OEA incauta más de 3.300 armas de fuego y 56 toneladas de drogas en 20 países de América— OEA (@OEA_oficial) May 26, 2026
El secretari general d’Interpol, Valdecy Urquiza, ha valorat positivament els resultats de l’operació i ha afirmat que “els milers d’armes de foc retirades de circulació gràcies a l’Operació Orca XI i les significatives quantitats de drogues confiscades representen un avenç real davant el crim organitzat”. Urquiza ha mostrat alhora el compromís de l’agència de “continuar donant suport als organismes d’aplicació de la llei amb la intel·ligència, les eines i la coordinació que necessiten per anticipar-se a aquestes amenaces en evolució”.
D’altra banda, el seu homòleg a l’OEA, Albert Ramdin, ha posat en relleu el valor de la cooperació multilateral i ha destacat que “això és el que s’aconsegueix quan es combinen la coordinació hemisfèrica i una capacitat tècnica i operativa de primer nivell: milers d’armes de foc reiterades dels carrers, drogues decomissades i comunitats més segures”. Ramdin ha afegit que “l’Operació Orca XI demostra que la cooperació internacional i l‘intercanvi d’informació donen resultats” i ha subratllat que els marcs de seguretat “han de continuar responent” als reptes d’un crim organitzat cada vegada més sofisticat i transnacional. L’OEA, ha conclòs, es troba “llesta per continuar acompanyant els estats membres juntament amb socis com Interpol”.