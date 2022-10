Itàlia escull un neofeixista confés per ocupar la presidència del Senat

Itàlia continua fent passes perquè l’extrema dreta ocupi els màxims espais de poder possibles. Els senadors italians han triat aquest dijous Ignazio La Russa com a president de la Cambra Alta. Es tracta d’un dels fundadors del grup feixista Germans d’Itàlia que fa quatre anys va ensenyar una habitació de casa seva on hi havia relíquies de la dictadura de Benito Mussolini. Fins i tot hi guardava una figura del dictador. Ara serà ell qui presideixi el Senat italià, un fet sorprenent malgrat que en les últimes eleccions també es va imposar una feixista, Giorgia Meloni.

La Russa ha estat escollit gràcies als vots de 116 senadors que li han donat suport. Es tracta d’una gran victòria política per al partit que lidera Giorgia Meloni, la nova presidenta italiana, tot i que ha quedat una mica deslluïda per les crítiques de Forza Itàlia, que ha exhibit el seu malestar per la manera de triar el càrrec.

La reacció de Meloni

La líder d’ultradreta Giorgia Meloni ha estat una de les primeres en celebrar aquesta victòria de La Russa, de qui ha dit que és un “patriota” un “servidor de l’Estat” i un “enamorat d’Itàlia”. També ha assegurat que per al seu partit, Germans d’Itàlia, és “un referent insubstituïble”, perquè de fet va ser un dels fundadors de la formació. Tot el passat polític de La Russa està vinculat al neofeixisme, com va demostrar en l’entrevista de fa quatre anys on va mostrar una habitació plena de ‘tresors’ de la dictadura de Mussolini. L’entrevista la va concedir a Il Corriere della Sera i va ser llavors quan va exhibir la seva col·lecció de records de la dictadura i referències a Mussolini. El vídeo s’ha tornat a fer viral aquest dijous quan s’ha fet públic que aquest feixista ocuparà el segon càrrec de més autoritat d’Itàlia.

Com a toc irònic cal destacar que la presidència provisional del Senat en aquesta sessió inaugural l’ha ocupat, per edat, Liliana Segre, una supervivent de l’Holocaust que ha demanat als senadors que combatin els missatges d’odi just després d’escollir un neofeixista per presidir la cambra.