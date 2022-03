Rússia juga la carta de la guerra química per crear més confusió a Ucraïna

Rússia ha jugat la carta de les armes químiques per crear més confusió en la guerra d’Ucraïna i afegir més greuges que permetin justificar la invasió del país. El representant adjunt de Rússia davant de les Nacions Unides, Dmitriy Polyanskiy, ha demanat una reunió del Consell de Seguretat de l’ONU per debatre sobre els programes d’armes biològiques o químiques que els Estats Units haurien estat desenvolupant a Ucraïna en col·laboració amb les autoritats locals.

La petició arriba després que el govern dels EUA ha negat taxativament les “informacions falses” propagades pel Kremlin sobre uns suposats laboratoris estatunidencs instal·lats a Ucraïna. Fonts governamentals sospiten que el Kremlin utilitza l’amenaça de guerra química per part de Kíiv com una cortina de fum per disculpar un atac biològic preventiu com a eina per desencallar l’ofensiva sobre les grans ciutats del país.

Amenaça de guerra química

La secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha acusat Rússia de tenir un “llarg i ben documentat” historial d’ús d’armes químiques –inclosos els assassinats de dissidents i opositors–, però ha assegurat que un atac biològic no seria motiu suficient perquè els EUA intervinguin militarment a Ucraïna. “No posarem línies vermelles ni discutirem sobre hipòtesis”, va dir Psaki en roda de premsa. “La intenció del president Biden de no enviar tropes estatunidenques per lluitar contra Rússia no ha canviat”.

Per la seva banda, la portaveu de l’ambaixadora dels EUA a l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha assegurat que les acusacions russes són “exactament el tipus d’esforç de falsa bandera que hem advertit que Rússia podria iniciar per justificar un atac amb armes biològiques o químiques”, informa Europa Press.

Sense acord per les centrals nuclears

La reunió d’alt nivell entre Ucraïna i Rússia a Turquia d’aquest dijous va acabar sense acords rellevants. Ni tan sols es va poder arribar a un acord de mínims per garantir la protecció de les instal·lacions nuclears ucraïneses, segons ha denunciat el cap de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi. El dirigent es va reunir amb els ministres d’Exteriors dels dos països, Dmitro Kuleba i Sergei Lavrov, per buscar garanties de seguretat després que les tropes russes s’hagin apoderat de les centrals de Txernòbil i Zaporíjia.

Malgrat sortir de la trobada sense cap avenç, Grossi ha reconegut que Ucraïna i Rússia han assegurat que volen treballar amb l’OIEA i espera que aviat es pugui tornar a reunir amb ells per trobar solucions concretes. Ucraïna ha acusat Rússia de tenir els treballadors de les plantes en condicions molt dures i ha alertat que això pot posar en perill el funcionament correcte de les plantes.