Els conservadors s’imposen amb majoria absoluta a les eleccions de Grècia

El partit conservador Nova Democràcia ha guanyat les eleccions d’aquest diumenge a Grècia i, per tant, seguiran al poder com ja ho han estat durant l’últim mandat. Tot i que encara no s’ha escrutat el 100% dels vots -falta l’últim 10 per cent- ja es pot afirmar que el partit liderat pel primer ministre, Kiriakos Mitsotakis, ha aconseguit imposar-se a pràcticament totes les regions del país i dominar els comicis amb majoria absoluta. Concretament, han aconseguit el 40,52% dels vots i 158 escons, i, per tant, superen els 150 escons que atorguen la majoria del control parlamentari.

Amb els resultats d’aquest diumenge, Mitsotakis ha assolit la majoria absoluta que buscava. Cal tenir en compte que aquestes eleccions no són una segona volta qualsevol, sinó que són la repetició dels comicis que es van celebrar el passat 21 de maig on Mitsotakis va sortir-ne guanyador, però no amb majoria absoluta. Descontent amb el resultat i ambiciós d’assolir el control total, el primer ministre va decidir forçar la repetició electoral comptant que la llei ara li atorga 50 escons més pel simple fet d’haver guanyat les eleccions. Una llei que quan es van celebrar les passades eleccions no estava aprovada, però que ara ja sí.

Kiriakos Mitsotakis després de guanyar les eleccions per majoria absoluta / EP

Vuit partits es repartiran el Parlament grec

La segona força de les eleccions ha estat el partit de tendències tirant a l’esquerra, Syriza. Els d’esquerres, però, han aconseguit força vots menys (17,84%). Així doncs, després d’aquests comicis, el Parlament de Grècia tindrà vuit partits, a diferència dels cinc escollits a les eleccions del maig. Syriza en serà la principal força de l’esquerra, seguida dels socialdemòcrates del Moviment Socialista Panhel·lènic (PASOK), que amb l’11,95% de vots tindrà 32 escons, i el Partit Comunista amb 20 escons, és a dir, que han obtingut el 7,62% de vots.

Pel que fa als partits de dretes, amb polítiques més conservadores que Mitsotakis, hi haurà la ultradreta d’Espartans amb 13 diputats (4,70%); la dreta euroescèptica de Solució Grega, que suma 12 escons i el 4,48% dels vots; el Moviment Victòria, amb 10 diputats (3,72%), i Rumb de la Llibertat, que tindrà 8 representants.