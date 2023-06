Los conservadores se imponen con mayoría absoluta a las elecciones de Grecia

El partido conservador Nueva Democracia ha ganado las elecciones de este domingo a Grecia y, por lo tanto, seguirán al poder cómo ya lo han estado durante el último mandato. A pesar de que todavía no se ha escrutado el 100% de los votos -falta el último 10 por ciento- ya se puede afirmar que el partido liderado por el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, ha conseguido imponerse a prácticamente todas las regiones del país y dominar los comicios con mayoría absoluta. Concretamente, han conseguido el 40,52% de los votos y 158 escaños, y, por lo tanto, superan los 150 escaños que otorgan la mayoría del control parlamentario.

Con los resultados de este domingo, Mitsotakis ha logrado la mayoría absoluta que buscaba. Hay que tener en cuenta que estas elecciones no son una segunda vuelta cualquiera, sino que son la repetición de los comicios que se celebraron el pasado 21 de mayo donde Mitsotakis salió ganador, pero no con mayoría absoluta. Descontento con el resultado y ambicioso de lograr el control total, el primer ministro decidió forzar la repetición electoral contando con que la ley ahora le otorga 50 escaños más por el simple hecho de haber ganado las elecciones. Una ley que cuando se celebraron las pasadas elecciones no estaba aprobada, pero que ahora ya sí.

Kiriakos Mitsotakis después de ganar las elecciones por mayoría absoluta / EP

Ocho partidos se repartirán el Parlamento griego

La segunda fuerza de las elecciones ha sido el partido de tendencias echando a la izquierda, Syriza. Los de izquierdas, pero, han conseguido bastantes votos menos (17,84%). Así pues, después de estos comicios, el Parlamento de Grecia tendrá ocho partidos, a diferencia de los cinco escogidos a las elecciones de mayo. Syriza será la principal fuerza de la izquierda, seguida de los socialdemócratas del Movimiento Socialista Panhel·lènic (PASOK), que con el 11,95% de votos tendrá 32 escaños, y el Partido Comunista con 20 escaños, es decir, que han obtenido el 7,62% de votos.

En cuanto a los partidos de derechas, con políticas más conservadoras que Mitsotakis, habrá la ultraderecha de Espartanos con 13 diputados (4,70%); la derecha euroescéptica de Solución Griega, que suma 12 escaños y el 4,48% de los votos; el Movimiento Victòria, con 10 diputados (3,72%), y Rumbo de la Libertad, que tendrá 8 representantes.