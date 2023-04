2.000 iranianes reben avisos de la policia per mòbil per no dur el vel

Centenars de dones iranianes han rebut una advertència als seus telèfons mòbils per no dur el vel. Segons informa el diari local Etemad i recull Europa Press, les imatges captades per les càmeres de videovigilància que les autoritats de l’Iran han instal·lat a l’espai públic han permès que la Policia de la província iraniana d’Azerbaidjan Occidental hagi pogut identificar fins a 2.111 dones que no duien aquesta peça i els ha enviat un missatge de text en què se’ls advertia de l’obligatorietat d’usar el vel. A més, també han ordenat a un total de 80 comerços que abaixin la persiana per incomplir la normativa de vestimenta.

Càmeres al carrer per vigilar les dones

El passat 8 d’abril, la Policia de l’Iran va anunciar que s’estaven instal·lant càmeres de videovigilància a llocs públics per identificar les dones que no utilitzessin el vel. Una mesura que va entrar en vigor una setmana després i que, amb l’excusa de la ‘vigilància’, permet a les autoritats intimidar i castigar les iranianes que no compleixin la llei del règim i s’atreveixen a sortir al carrer sense vel. Només han passat cinc dies des que s’han posat en funcionament les càmeres i ja han enviat missatges a més de 2.000 dones.

La jove kurda Mahsa Amini, de 22 anys, va morir mentre estava sota custòdia policial per dur el vel mal posat

Dur el vel mal posat va ser el motiu de la mort de la jove kurda de 22 anys, Mahsa Amini, el setembre de l’any passat mentre es trobava en custòdia policial. Aquesta injustificada mort va provocar una onada de protestes a tot el país i, dur el cap descobert, s’ha convertit en un dels triomfs d’aquestes mobilitzacions, ja que moltes dones van començar a negar-se a seguir aquesta norma de vestimenta. Les autoritats es van encarregar de reprimir durament les manifestacions als carrers de les principals ciutats, durant les quals es van arribar a registrar unes 500 morts.

Davant d’aquests episodis de tensió social i l’alçament de la veu internacional, Teheran va decidir fer els ulls grossos davant l’incompliment de l’ús del vel i, fins i tot, la polèmica Policia de la Moral va arribar a gairebé desaparèixer dels carrers. Fa pocs dies, però el règim ha tornat a intensificar el control sobre el compliment dels estrictes codis de vestimenta que afecten les dones.