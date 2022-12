L’Iran dissoldrà la Policia de la moral i anuncia canvis en l’ús del vel

El fiscal general de l’Iràn, Mohamad Jafar Montazeri, ha anunciat la dissolució de la coneguda com a Policia de la moral. L’organització ha estat la causa dels mesos d’intenses protestes per part de la ciutadania iraniana, després de l’assassinat sota la seva custòdia de la jove de 16 anys Mahsa Amini el passat 16 de setembre. Segons les autoritats locals, les manifestacions de les darreres setmanes han deixat entre 200 i 400 morts al país.

En una breu comunicació transmesa durant una reunió a la ciutat de Qom, el fiscal general ha fet públic que “la Policia de la moral ha estat desmantellada pels mateixos que la van crear”. Encarregat de l'”observació dels valors tradicionals islàmics”, el cos “no tenia res a veure amb la Judicatura iraniana”, segons Montazeri.

Si bé el sistema judicial del país, en paraules del mateix fiscal general, “no perseguia el tancament” del grup, els esdeveniments de les darreres setmanes els han forçat la mà. En declaracions al mitjà Radio Farda, Montazeri ha aclarit que la dissolució de la Policia de la moral és “una solució prudent al problema” de les mobilitzacions ciutadanes.

No han estat, però, només els manifestants els que han criticat la també coneguda com a Patrulla Irshad. El cos ha rebut diverses sancions internacionals per la seva extrema agressivitat en la repressió de les protestes populars, amb especial èmfasi a la capital, Teheran, on actuaven sota el comandament d’Ahmad Mirzaei.

Manca d’autocrítica

Les protestes van encetar-se al setembre després de la mort de Mahsa Amini per “un problema de salut” mentre romania sota custòdia de la Policia de la moral. La jove kurda-iraniana havia estat detinguda per portar mal posat el vel. L’onada de manifestacions, durament reprimides per les autoritats locals, han despertat crítiques i sancions internacionals. Si bé el govern reconeix “errades” en la gestió del conflicte, atribueix les concentracions ciutadanes a “esvalotadors i terroristes”.

Canvis en l’ús del vel islàmic

A banda de la dissolució del cos policial, Montazeri ha anunciat també recents tasques de “modificació” de la llei sobre l’ús obligatori del vel islàmic. Si bé no ha especificat en quin sentit aniria la reforma, ha confirmat que el president del país, Ebrahim Raissi, ja treballa conjuntament amb el Parlament per concretar-ho. El resultat de les deliberacions es donaria a conèixer, ha explicat, “en els pròxims 15 dies”.